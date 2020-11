Vòng loại giải U.21 điều chỉnh bảng đấu

Sau khi điều lệ giải bóng đá U.21 quốc gia lần thứ 24 năm 2020 được công bố với 20 đội tham gia vòng loại từ 22.11 - 2.12 tại 4 bảng tương ứng các khu vực là bảng A (đá tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF), bảng B (đá tại Kon Tum) bảng C (đá tại Pleiku) và bảng D (đá tại Bến Tre), BTC đã nhận được phản hồi của một số đội, chủ yếu là các đội Đông Nam bộ và TP.HCM.



Do kinh phí không dồi dào và cũng không thể di chuyển lên Tây nguyên thi đấu, nên Bình Dương, Sài Gòn, Đồng Nai và TP.HCM đều xin rút. Chính vì vậy VFF và BTC buộc phải điều chỉnh lại số lượng bảng đấu cho cân bằng, mỗi bảng 4 đội.

Cụ thể, bảng A sẽ có Hà Nội, Viettel, Luxury Hạ Long và Nam Định. Bảng B có Đà Nẵng , Phố Hiến, Khánh Hòa và Đắk Lắk. Bảng C có Hoàng Anh Gia Lai, SLNA, Công an Nhân dân và Tây Ninh. Bảng D có Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Long An.