Vòng loại U.19: Đàn em Phan Thanh Bình lên đầu bảng, sân Bình Phước gặp sự cố

Tại bảng A, đương kim vô địch PVF đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi thắng đối thủ tranh chấp trong bảng là Hà Nội 1-0 với bàn thắng duy nhất do Nguyễn Thanh Nhàn (33) ghi phút 90. Chiến thắng này không chỉ giúp PVF vươn lên giành ngôi đầu bảng tạo thuận lợi ở lượt về mà còn khẳng định sức mạnh của trung tâm bậc nhất Châu Á trong công tác đào tạo trẻ thời gian gần đây. Trên thực tế từ hơn 1 năm nay qua các giải U.19, U.17 và cả U.15, PVF đã trở thành thế lực mạnh không chỉ ở phía Bắc khi đánh bật cả Hà Nội lẫn Viettel mà còn đang trên đường chờ quyết đấu với các lò trẻ mạnh khác như SLNA, HAGL, Bình Dương hay Đồng Tháp để khẳng định hùng hồn vị trí trong hệ thống thi đấu trẻ quốc gia.

Thua PVF nhưng Hà Nội vẫn tạm giữ ngôi nhì dù vậy khoảng cách giữa họ với Thanh Hóa và Viettel đã bị rút ngắn. Thanh Hóa thắng Công an Nhân dân 1-0 do Trần Quốc Đạt ghi, còn chủ nhà Viettel đã nỗ lực vượt qua Nam Định 2-0 do Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Tuấn Dương ghi. Chiến thắng này giúp Viettel có 7 điểm đã vớt vát lại phần nào hy vọng ở lượt về sau 3 ngày nữa để chạy đua vé vào vòng chung kết.

Xếp hạng bảng A sau lượt đi: 1/ PVF: 13 điểm, 2/ Hà Nội: 10 điểm, 3/ Thanh Hóa: 8 điểm, 4/ Viettel: 7 điểm, 5/ Nam Định: 4 điểm, 6/ CAND: 0 điểm. Trừ PVF chiếm ưu thế rõ rệt, cuộc tranh chấp vé nhì bảng vẫn còn gay go đến giờ chót.

Niềm vui chiến thắng của PVF PVF

Tại bảng B, chủ nhà Kon Tum tưởng chừng có thể gây tiếp bất ngờ khi dẫn trước SHB Đà Nẵng từ rất sớm do Đàm Đức Vinh (8) ghi ở phút thứ 3 và duy trì lợi thế này đến giữa hiệp 2 thì đã bị đội bóng sông Hàn bắt kịp. Nguyễn Thanh Hùng (11) gỡ hòa cho Đà Nẵng trước khi Trận Nhật Đông (20) kết liễu chủ nhà ở phút 86. Chiến thắng quý giá này giúp thầy trò HLV Huỳnh Quốc Anh vươn lên nhì bảng (sau Sông Lam Nghệ An ), một vị trí tưởng chừng rất khó khi đã thua 2 trận đầu. Nhưng một phần cũng nhờ may mắn khi học viện NutiFood tiếp tục thi đấu không tốt khi bị Thừa thiên Huế cầm chân 0-0.

Xếp hạng bảng B như sau: 1/ SLNA 12 điểm, 2/ Đà Nẵng: 6 điểm, 3/ Kon Tum 4 diểm, 4/ Học viện NutiFood: 4 điểm, 5/ Thừa thiên Huế: 2 điểm. Ngoài SLNA gần như chắc suất 1 vé dự VCK thì suất nhì bảng vẫn còn gay go giữa 3 đội bám đuổi nhau. Nếu các học trò của thầy Giôm không có sự điều chỉnh trong cách chơi, nhất là khả năng ghi bàn thì coi chừng sẽ mất vé dự VCK.

Kon Tum ghi bàn dẫn trước Quang Vinh

Nhưng Đà Nẵng lội ngược dòng thắng ở hiệp 2 Quang Vinh

Ở bảng C. Quảng Nam tiếp tục dẫn đầu sau khi quật ngã Phú Yên 1-0 do Lê Văn Quang Duyệt ghi. Chủ nhà HAGL có chiến thắng thứ 3 khi vượt qua TP.HCM 2-0 do Lê Văn Trương, Nguyễn Văn Triệu ghi. Trận còn lại Bình Định bất ngờ quật ngã Đăk Lăk 3-0 do Đào Gia Việt, Võ Minh Hiếu và Hồ Nhất Trí ghi.

Xếp hạng bảng C: 1/ Quảng Nam 13 điểm, 2/ HAGL: 11điểm, 3/ Bình Định: 7 điểm, 4/ Phú Yên: 6 điểm, 5/ Đăk Lăk 6 điểm, 6/TP.HCM: 0 điểm. Uu thế ở bảng này đang thuộc về Quảng Nam và HAGL. Dù đội bóng đất võ rất nỗ lực nhưng xem ra để chen chân vào 1 trong 2 vị trí đầu không dễ dàng.

Trận Khánh Hòa thắng Đồng Nai Bá Duy

Không nhiều bất ngờ ở bảng D khi chủ nhà Khánh Hòa thắng Đồng Nai 3-1 với cả 4 bàn thắng đều do đội bóng phố biển ghi. Chính hậu vệ Nguyễn Huy Hoàng đá phản lưới nhà giúp Đồng Nai dẫn trước 1-0. Nhưng sau đó sự phối hợp mạch lạc, tự tin đã giúp Dương Minh Phú,Nguyễn Hoàng Thiên, Nguyễn Tân Quy lần lượt ghi bàn giúp Khánh Hòa thắng ngược. Ở trận còn lại rất hào hứng khi Sài Gòn FC dẫn trước 2-1 trong hiệp 1 do Lê Hoàng Trường và Bùi Văn Bình ghi, xen giữa là bàn thắng của Nguyễn Thế Được của Becamex Bình Dương. Nhưng hiệp 2 là hiệp của đội bóng đất Thủ khi lần lượt Thế Được, Đinh Hoàng Hốn và Nguyễn Minh Nhật ghi 3 bàn giúp thầy trò HLV Huỳnh Kesley thắng lại 4-2 để vươn lên đầu bảng một cách xứng đáng

Xếp hạng bảng D: 1/ Becamex Bình Dương: 10 điểm, 2/ Khánh Hòa: 7 điểm, 3/ Sài Gòn: 5 điểm, 4/ Đồng Nai: 5 điểm, 5/ Bến Tre 0 điểm. Ở bảng này lượt về bắt đầu ngày 24.1 sẽ gay cấn khi Sài Gòn, Đồng Nài quyết không bị tuột lại, trong khi Bình Dương và chủ nhà sẽ có trận quyết định ngay trận mờ màn lượt về.

Niềm vui của Nguyễn Thế Được ghi 2 bàn cho Becamex Bình Dương Bá Duy

Đinh Hoàng Hốn (10) giữa vòng vây của hậu vệ Sài Gòn FC Bá Duy

Trên sân Bình Phước, thật khó tin khi hết hiệp 1 Cần Thơ dẫn trước Tiền Giang 3-0 do Lê Hoàng Tỉ ghi 2 bàn và Lê Tài Nguyên ghi bàn còn lại. Tuy nhiên mọi chuyện đã đảo chiều trong hiệp 2 khi Tiền Giang ghi 4 bàn ở các phút 63, 65, 80 và 90+1 do Mai Đăng Khoa, Nguyễn Thanh Hoài, Trần Thanh Phong và 1 bàn đá phản của Đinh Công Lý. Để thua ngược 3-4, Cần Thơ mất cơ hội chiếm ngôi đầu. Tận dụng sự mất tập trung này của đối thủ, Đồng Tháp đã dội mưa gôn 5 bàn vào lưới An Giang. Các đàn em của HLV Phan Thanh Bình đã chứng tỏ sức mạnh khi Võ Công Minh, Huỳnh Khánh Dư, Trương Đan Huy, Trần Long Hải và Nguyễn Hà Mạnh lần lượt ghi bàn, giúp Đồng Tháp lần đầu tiên vươn lên đầu bảng sau những khởi đầu trầy trật.

Trần Long Hải ghi bàn cho Đồng Tháp Khả Hòa

Sự cố đã xảy ra ở trận còn lại của bảng E khi Bình Phước dẫn trước Long An 1-0 sau hiệp 1 thì trước khi vào hiệp 2, một trụ đèn trên sân bi sập nguồn khiến ánh sáng sân không đảm bảo nên trọng tài không thể cho trận đấu diễn ra tiếp. Ngay trong tối 20.1, BTC giải đã có thông báo số 2 dời hiệp 2 trận đấu này lại vào sáng 21.1 lúc 9 giờ thi đấu tiếp.

Xếp hạng bảng E tạm thời : 1/ Đồng Tháp: 9 điểm, 2/ Tiền Giang: 8 điểm, 3/ Long An: 7 điểm, 4/ Cần Thơ: 7 điểm, 5/ Bình Phước:4 điểm, 6/ An Giang: 3 điểm. Nếu Bình Phước thi đấu tốt giữ được tỉ số hiệp 1 trận đá lại để có chiến thắng thì họ sẽ vươn lên bằng 7 điểm với Long An và Cần Thơ khiến cuộc tranh chấp 2 vé đầu bảng này vô cùng gay go. Còn nếu Long An có 1 điểm họ sẽ bằng Tiền Giang, có 3 điểm sẽ soán ngôi đầu của Đồng Tháp.