Vòng loại U.19: Thi đấu dưới sức nhường điểm, U.19 Bình Định bị kỷ luật nặng

Ngày 7.3, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có các quyết định kỷ luật liên quan đến trận đấu giữa U.19 Bình Định và U.19 Đăk Lăk tại giải U.19 quốc gia 2020. Các quyết định kỷ luật được căn cứ cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kỷ luật VFF, Quy định về kỷ luật của VFF; báo cáo của giám sát, trọng tài và tư liệu chuyên môn của trận đấu giữa hai đội U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định ngày 5.3.2020 tại sân thi đấu Hàm Rồng 5, Gia Lai.

Ban Kỷ luật quyết định đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp và phạt 5 triệu đồng đối với cầu thủ Y Êli NiÊ của đội U.19 Đắk Lắk do thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng trong trận đấu nói trên. Đình chỉ thi đấu 4 trận kế tiếp và phạt 5 triệu đồng đối với 3 cầu thủ đều của đội U.19 Bình Định gồm cầu thủ Đinh Trường Đệ, Nguyễn Thế Thịnh, Trần Văn Thái do thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng cũng ở trận đấu này.

Thủ môn Y Êli Niê của Đăk Lăk Minh Trần

Đặc biệt, Ban Kỷ luật đã đình chỉ thi đấu đến hết giải bóng đá vô địch U.19 Quốc gia 2020 và phạt 5 triệu đồng đối với cầu thủ Đào Gia Bảo của đội U.19 Bình Định do thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng. Năm cầu thủ nói trên có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại VFF.

Ban Kỷ luật cũng đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp và phạt 5 triệu đồng đối với ông Cao Văn Dũng, HLV đội U.19 Bình Định do thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo đội bóng của mình thi đấu với đội U19 Đắk Lắk ngày 5.3 tại sân thi đấu Hàm Rồng 5, Gia Lai. Hủy bỏ kết quả trận đấu giữa hai đội U.19 Đắk Lắk và U.19 Bình Định ngày 5.3 trên sân thi đấu Hàm Rồng 5, Gia Lai do có biểu hiện nhường điểm. Phạt đội U.19 Bình Định 25 triệu đồng. Đội U.19 Đắk Lắk và đội U.19 Bình Định có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại VFF.

HLV Cao Văn Dũng của Bình Đình (bìa phải) Minh Trần

Như vậy với án phạt này chiến thắng 6-2 của Đăk Lăk trước Bình Định trở nên vô nghĩa khi không có điểm nào. Đó sẽ là bất lợi lớn trong việc chạy đua giành suất chính thức vào VCK và cũng là án phạt thích đáng dành cho những đội bóng và cầu thủ có những biểu hiện và hành vi phi thể thao của 2 đội.

Được biết trước giải BTC đã có thông báo số 4 khuyến cáo các đội phải thi đấu trung thực, fair play và cũng đã nhắc nhở lãnh đạo các đội phải giáo dục nghiêm túc cầu thủ của mình chống biểu hiện xấu và tác động từ những hiện tượng không lành mạnh từ bên ngoài. Đặc biệt BTC còn nhắc lại một số trận U.19 năm rồi cũng đã có dấu hiệu không bình thường khi thi đấu nhường điểm, có biểu hiện bị lôi kéo, tác động xấu từ bên ngoài. Thậm chí VFF đã phải mời Công an vào cuộc.

Nhưng một số đội và cầu thủ U.19 đã thiếu suy xét, tạo ra hình ảnh phản cảm làm tổn thương màu cờ sắc áo của đơn vị mình, như trường hợp của U.19 Bình Định. Tỉ số trên sân đã nói lên nhiều điều, nhưng cái chính là thái độ thi đấu của một số cầu thủ trẻ cho nghề nghiệp của mình mà chơi không đúng khả năng như vậy, đúng là tự họ đã "bóp chết" tương lai.

Cũng vào chiều nay 7.3 đã diễn ra trận đấu lượt thứ 3 bảng B trên sân Tự Do giữa U.19 Thanh Hóa và SLNA. Cuộc đại chiến này đã diễn ra khá hào hứng với sự máu lửa trong cách chơi của 2 đội. SLNA có dàn cầu thủ kinh nghiệm hơn như Khắc Lương, Xuân Bình, Mạnh Quỳnh, Quốc Thành, Văn Lương, Quang Tú , thủ môn Văn Bá, đội trưởng Văn Thành.. nhưng lại tỏ ra kém duyên trong các pha dứt điểm. Ngược lại Thanh Hóa chơi phản công khá hay nhờ dàn cầu thủ rất hiểu ý nhau khi từng vô địch U.17 dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Xuân Hợp. Chính cách chơi kiên cường và mạnh mẽ này giúp Thanh Hóa đã vô hiệu hóa được lối đá của SLNA. Phút 59 Trần Quốc Đạt (15) đã tận dụng thời cơ ghi bàn duy nhất cho Thanh Hóa đem về 3 điểm và dù đội bóng xứ Thanh bay cao trên bảng xếp hạng . Trận còn lại Quảng Nam và Đà Nẵng hòa 0-0.

XẾP HẠNG BẢNG B SAU 3 LƯỢT

Trần Quốc Đạt (15, trái) của Thanh Hóa ghi bàn duy nhất bất chấp sự kèm cặp của Nguyễn Xuân Bình (14, SLNA, áo đỏ) Toàn Lê

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 THANH HÓA 3 2 1 0 3 1 2 10 2 7 2 SÔNG LAM NGHỆ AN 2 1 0 1 3 2 1 4 0 3 3 SHB ĐÀ NẴNG 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 4 QUẢNG NAM 3 0 2 1 1 2 -1 9 0 2 5 THỪA THIÊN HUẾ 2 0 1 1 2 4 -2 4 1 1

Sau đầy là vài hình ảnh trận Thanh Hóa thắng SLNA

Quốc Thành (9, SLNA) áp sát Quốc Đạt (15, Thanh Hóa) nhưng vẫn không thể khóa được