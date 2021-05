Vòng loại World Cup - cơ hội để tìm bến đỗ mới của các tuyển thủ quốc gia

Lúc này, ‘những chiến binh Rồng Vàng’ đang chỉ còn cách vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á đúng 3 trận đấu nữa. Nếu thi đấu thành công trong 3 trận đấu còn lại tại vòng loại thứ hai vào tháng 6 tới, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng đầu tiên của Việt Nam giành quyền góp mặt ở vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Còn bản thân với một số cầu thủ, việc thi đấu tốt tại vòng loại World Cup sắp tới còn là cơ hội để họ tìm kiếm bến đỗ mới ở mùa giải tới.

Đầu tiên là trường hợp của tiền đạo Hà Đức Chinh. Hợp đồng của anh với đội bóng sông Hàn đến cuối mùa giải năm nay là sẽ kết thúc. Cách đây không lâu, tiền đạo người Phú Thọ này đã úp mở việc ra đi. Đích đến là đâu thì chưa rõ. Nhưng nếu Đức Chinh có được màn trình diễn tốt tại vòng loại World Cup sắp tới thì chắc chắn giá trị của anh sẽ tăng lên, kéo theo việc nhiều đội bóng sẽ ‘trải thảm đỏ’ để mời anh về đầu quân trong mùa giải tới với một bản hợp đồng hậu hĩnh.

Tương tự như vậy là trường hợp của tiền đạo Phan Văn Đức và hậu vệ Phạm Xuân Mạnh. Cả hai đều sinh năm 1996 có nghĩa là sẽ hết hợp đồng với đội bóng quê hương Sông Lam Nghệ An sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có thông tin gì về việc 2 tuyển thủ xứ Nghệ này tiếp tục gắn bó với đội bóng quê hương. Nếu Sông Lam Nghệ An tiếp tục thi đấu bết bát ở mùa giải năm nay (hiện đang đứng đội sổ trên bảng xếp hạng V-League 2021 sau 12 vòng đấu), khả năng họ mất 2 ngôi sao của mình là rất lớn. Xuân Mạnh là cầu thủ đa năng có thể chơi được nhiều vị trí trên sân. Còn Văn Đức là ngôi sao sáng nhất trong đội hình Sông Lam Nghệ An lúc này. Một mình Đức ‘cọt’ đã ghi 5 trong tổng số 7 bàn thắng mà đội bóng xứ Nghệ ghi được từ đầu mùa giải. Nếu tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup sắp tới, Xuân Mạnh và Văn Đức sẽ càng được các đội bóng ở V-League săn đón. Khi đó chắc chắn bộ đôi này sẽ kiếm được những bản hợp đồng chất lượng với những đội bóng có tiềm lực và giàu tham vọng ở mùa giải tới.