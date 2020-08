VPF ở đâu khi CLB than như bộng, dọa bỏ giải?

Từ sau ngày 24.7, tất cả CLB hạng Nhất và V-League phải cửa đóng then cài do ảnh hưởng của Covid-19 khó lường với nguy cơ thắt lưng buộc bụng như hồi tháng 3 từng bị tạm ngưng gần hai tháng. Bây giờ đến lượt CLB than như bộng trong khi VPF (Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, BTC giải V-League và hạng Nhất) vẫn án binh bất động vì chưa tìm ra giải pháp nào khả thi nhất, kể cả hủy giải trong trường hợp bất khả kháng.