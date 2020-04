Vũ Minh Hiếu: Dấu ấn tài hoa từ đôi chân vòng kiềng

Nhạc trưởng tài hoa một thời

Minh Hiếu được đánh giá là một trong những tiền vệ có lối chơi sáng tạo nhất trong lịch sử CLB Công An Hà Nội. Ở thời đỉnh cao của mình, mọi đường lên bóng tấn công của đội bóng Thủ đô đều phải đi qua đôi chân như có ma thuật của anh.

Những người yêu bóng đá Thủ đô hẳn chưa thể nào quên tiền vệ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện, lối chơi sáng tạo với những đường chuyền "chết người" cùng những bàn thắng đẹp được tạo ra từ cái chân vòng kiềng đã trở thành thương hiệu Vũ Minh Hiếu.

Không có nhiều pha solo đột phá, nhưng người xem luôn phải trầm trồ trước những pha xử lý rất “dị” không trộn lẫn vào đâu được của Minh Hiếu. Cũng nhờ độ quái, sự nhanh nhẹn và khả năng xử lý bóng ở phạm vi hẹp nên anh thường có những quả “xâu kim” qua hai chân đối thủ rất khéo léo.

Cựu Phó chủ tịch VFF Ngô Tử Hà thời còn làm trưởng BTC giải bóng đá đội mạnh quốc gia có lần kể lại “Xem Minh Hiếu đá rất thích vì anh thừa hưởng gien của cha anh, tuyển thủ quốc gia Vũ Quang Minh. Ông ấy ban đầu không cho Minh Hiếu đá bóng vì không muốn cực khổ như mình. Nhưng đam mê và đầy khát vọng đã giúp Hiếu thuyết phục được cha mình và dần dần trở thành một tiền vệ năng nổ, sáng tạo và luôn mang lại cảm giác thích thú cho người xem”.

Vũ Minh Hiếu, chuyên gia sút phạt CTV

Bên cạnh đó, sẽ là thiếu sót nếu như không nhắc đến những quả đá phạt “thần sầu” của Minh Hiếu. Nhiều đội bóng ở giải VĐQG khi đó đã phải “ôm hận” sau những cú sút phạt của cầu thủ mang băng đội trưởng Công An Hà Nội với độ lượn xoáy cao cùng hành trình bay rất khó lường của trái bóng, khiến khán giả phải ồ lên thích thú.

Giải đấu thành công nhất trong sự nghiệp của Minh Hiếu có lẽ là giải bóng đá tập huấn mùa xuân 1999 khi anh cùng Công An Hà Nội lọt vào tới trận chung kết và chỉ chịu thua Sông Lam Nghệ An 3-4 trong loạt sút luân lưu 11m. Ở giải đấu đó, dù chỉ là 1 tiền vệ nhưng Minh Hiếu đã trở thành Vua phá lưới với thành tích ghi được 8 bàn thắng.

Minh Hiếu (giữa) và các đồng đội một thời Quang Minh

Tài hoa như vậy nhưng do chơi cùng vị trí với Nguyễn Hồng Sơn (Sơn công chúa) nên Vũ Minh Hiếu không có nhiều “đất diễn” ở đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, Minh Hiếu vẫn có những trận đấu để đời mà tiêu biểu là trận đấu với đội tuyển Lào ở vòng bảng SEA Games 1997. Ở trận đấu đó, nhạc trưởng tài hoa của Công An Hà Nội đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, góp phần quan trọng mang lại chiến thắng đầu tay với tỷ số 2-1 cho “Những chiến binh Rồng Vàng”.

Nói về kỷ niệm đó, Minh Hiếu nhớ lại “Đội tuyển Việt Nam do thầy Colin Murphy dẫn dắt khởi đầu SEA Games năm 1997 một cách vô cùng khó khăn khi thua Malaysia và hòa chủ nhà Indonesia. Cơ hội để đi tiếp là rất khó khi buộc phải thắng cả 2 trận sau đó trước Lào và Philippines đồng thời phải cầu mong cho Malaysia không thắng trước Lào. Còn nước còn tát chúng tôi dồn sức vào trận đấu với Lào và tôi may mắn ghi được 2 bàn, từ đó tinh thần cả đội lên để thắng luôn Philippines 3-0 do Quang Hà, Huỳnh Đức và Nguyễn Công Vinh ghi. Nỗ lực đó cộng với may mắn khi nhờ Lào quật ngã Malaysia đã đưa tuyển Việt Nam vào bán kết.”.

Cựu Trợ lý HLV đội tuyển Việt Nam Vũ Tiến Thành bình luận vui về bàn thắng của Minh Hiếu “ Hiếu ghi bàn như tia chớp, rất quái, nhanh và kết liễu luôn cơ hội ở SEA Games của Lào. Nếu là một đối thủ nào khác “quê độ” vì bị Việt Nam loại dễ buông xuôi ở trận cuối khi gặp đối thủ được xem mạnh hơn là Malaysia. Nào ngờ chính Lào trong thế không còn hy vọng lại “dọn đường” giúp chúng ta đi tiếp. Tính ra 2 bàn thắng của Minh Hiếu rất giá trị đã góp phần khiến Lào chứng minh vì danh dự đã chơi tưng bừng trước Malaysia”

Vũ Minh Hiếu, Huy chương đồng SEA Games 1997

Tính thẳng như ruột ngựa

Năm 1998, khi trả lời báo chí về "quyền lực đen" ở đội tuyển Việt Nam lúc bấy giờ, Vũ Minh Hiếu đã thẳng thắn chỉ rõ đó là nhóm cầu thủ Thể Công. HLV Riedl lúc ấy rất khó xử bởi ông thầy người Áo rất tôn trọng những người thẳng thắn nhưng cuối cùng vẫn đành phải loại Minh Hiếu khỏi đội tuyển quốc gia.

Ông thầy người Áo khi đó cũng nói rằng đó là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời huấn luyện của mình. Về sau, chính ông đã gọi Minh Hiếu trở lại đội tuyển Việt Nam để tham dự Tiger Cup 2000 kèm theo lời xin lỗi chân thành. Nhiều người yêu mến sự thẳng thắn của Minh Hiếu nhưng cũng lo lắng vì tính cách “thẳng như ruột ngựa” của anh.

Vũ Minh Hiếu

Với tố chất của 1 thủ lĩnh ở trong cũng như ngoài sân cỏ, Minh Hiếu luôn là người hết lòng với anh em bạn bè, đúng như lời một đồng đội của anh ở Công An Hà Nội từng chia sẻ: "Minh Hiếu có thể vì bạn mà bán nhà”. Như chuyện anh luôn sát cánh cùng Tuấn Thành, cùng phân tích trận đấu, tạo cơ hội cho Hoàng Trung Phong, động viên cho Lê Anh Dũng, Trịnh Quốc Khánh trên sân cũng như ngoài đời. Đặc biệt là chuyện anh xin nghỉ phép nghỉ để có thời gian lo ăn ở, đưa đón cho người đồng đội đàn em ở Sông Lam Nghệ An Nguyễn Phi Hùng khi cầu thủ này phải làm việc với cơ quan điều tra do liên quan đến vụ tiêu cực bóng đá Việt Nam năm 2005.

Sau khi giải nghệ (năm 2005), người hâm mộ bóng đá Việt Nam thỉnh thoảng vẫn bắt gặp cựu tiền vệ đội trưởng CLB Công An Hà Nội Vũ Minh Hiếu trên đường phố Hà Nội. Rời sân cỏ, anh làm cảnh sát giao thông (CSGT) rồi chuyển sang đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công An Hà Nội đến nay. Minh Hiếu có vinh dự đã từng dẫn nhiều đoàn quan trọng, những chính khách nổi tiếng như Tổng thống Nga Putin, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton hay Tổng Thư ký của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon…

Vũ Minh Hiếu và 2 con NVCC

Đó có thể coi là những niềm vui nho nhỏ của Minh Hiếu sau khi kết thúc sự nghiệp “quần đùi áo số”. Đặc biệt, nhạc trưởng tài hoa một thời của Công An Hà Nội giờ đây đang rất hạnh phúc khi trở thành người đàn ông đẹp trai nhất trong nhà cùng 2 “công chúa” đáng yêu của mình.