World Cup 2022: Bài học nào cho tuyển Việt Nam ?

Thất vọng nhất chính là Thái Lan, đội tuyển từng là anh cả Đông Nam Á mấy thập kỷ qua đã bị đội hình trẻ của Indonesia đứng chót bảng G cầm hòa sau 2 lần vượt lên dẫn trước. Tai hại cho thầy trò HLV Nishino Akira là họ vẫn chưa rút ra bài học ở SEA Games 30 khi đối đầu với U.23 Việt Nam. Khi đó họ cũng dẫn trước chúng ta 2-0 nhưng cuối cùng đã phải ngậm ngùi cay đắng khi bị Tiến Linh 2 lần lập công gỡ hòa. Lần này cũng vậy 2 lần vượt lên trước Indonesia ở đầu 2 hiệp bằng tình huống cố định và những pha không chiến nhưng rút cuộc sự hớ hênh của hàng thủ đã khiến đội bóng xứ chùa vàng phải trả giá.

Không phải ngẫu nhiên mà báo chí Thái Lan dập đội tuyển nước này tơi bời do lơ là, mất tập trung trong phòng thủ và kém sắc sảo, thiếu gắn kết ở hàng công khi không đủ quyết tâm và sự mạnh mẽ để ghi thêm bàn thắng. Còn với tuyển Malaysia họ cũng bị truyền thông nước này chỉ trích vì sự rời rạc của cả ba tuyến đội hình khi đại bại trước UAE. Xem các cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia chơi mà phát chán vì họ không có gắn kết và thiếu cả khát vọng, có lẽ do thiếu thời gian hòa nhập nhưng cũng không loại trừ họ “cóng” khi chưa đủ tầm để vượt qua hàng thủ UAE. Chỉ cần so sánh với cầu thủ nhập tịch đẳng cấp cỡ Lima của chủ nhà (ghi 2 bàn) xâm nhập cánh trái hàng thủ Malaysia dễ dàng như chỗ không người cũng đủ thấy sự khác biệt và chênh lệch về trình độ giữa đội UAE và Malaysia đến thế nào.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng bước vào trận đánh lớn Ngọc Linh

Có mặt chứng kiến kết quả hòa đầy thất vọng của Thái Lan, nhưng cũng bất ngờ trước lối đá trẻ trung, nhiệt huyết của tuyển Indonesia, đồng thời đón nhận trận thua bẽ bàng của tuyển Malaysia, hẳn HLV Park Hang -seo đã nhìn ra những gì mình phải làm để có kết quả tốt trong 3 trận sắp tới, đặc biệt là phải có điểm tuyệt đối trước 2 đối thủ Đông Nam Á. Chắc chắn thầy Park sẽ bố trí nhân sự thích hợp trong từng trận đấu từ thể lực đến tư duy, nhãn quan chiến thuật và truyền lửa tâm lý thật tốt. Quan trọng là phải chuẩn bị tinh thần mạnh mẽ, vì với một đội không còn gì để mất như Indonesia thì điều gì cũng có thể xảy ra khi họ hoàn toàn có thể chơi xả thân, sẵn sàng bầm dập với chúng ta. Hơn nữa trong quá khứ họ từng là khắc tinh của Việt Nam. Thế nên tuyển Việt Nam cần chơi nhịp nhàng, tập trung gắn bó cả ba tuyến, quan trọng là chơi chủ động theo cách của mình đừng để bị hút vào lối đá ăn miếng trả miếng với Indonesia thì sẽ tránh sai lầm như tuyển Thái Lan hoặc sự kèm người lỏng lẻo để thua đậm ở những phút cuối như tuyển Malaysia.