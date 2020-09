Xác định đối thủ của HAGL, SLNA tại bán kết

U17 SLNA và U17 Nutifood JMG gặp nhau tại trận cầu mang tính phân định ngôi đầu bảng lúc 15 giờ 00’ chiều 23.9. Trước khi bóng lăn, cả hai đều đang có 6 điểm nhưng thầy trò HLV Guillaume Graechen có lợi thế vì hiệu số tốt hơn. Do vậy, chỉ một chiến thắng mới có thể giúp đội bóng xứ Nghệ giành ngôi đầu.

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ đầu với những pha “ăn miếng, trả miếng” của cầu thủ 2 đội. 25 phút sau tiếng còi của trọng tài Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Khánh Duy đã tận dụng sai sót của thủ môn Chu Văn Tấn của U17 SLNA để đánh đầu cận thành mở tỷ số.

U17 Nutifood JMG (áo trắng) giành ngôi đầu bảng B VCK giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia - Next Media 2020

Tiếp đà hưng phấn, các cầu thủ U17 Nutifood JMG có bàn nhân đôi cách biệt chỉ 9 phút sau đó. Cao Hoàng Minh tung cú sút thẳng từ khoảng cách 40m hạ gục thủ thành U17 Nghệ An. Chính cầu thủ mang áo số 21 này cũng là tác giả bàn thắng thứ 3 cho thầy trò HLV Guillaume Graechen ở phút 39 với một siêu phẩm ngoài vòng cấm.

Hiệp 2 trận đấu đã diễn ra với thế trận cân bằng hơn. Phút 54, Quốc Việt đột phá trung lộ nâng tỷ số 4-0 cho U17 Nutifood JMG. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau bàn thua, Ngô Văn Bắc dứt điểm cận thành để rút ngắn tỷ số xuống 1-4 cho U17 SLNA. Tới phút 84, Văn Bách ghi bàn thắng thứ 2 cho U17 SLNA để khép lại cuộc thư hùng với tỷ số chung cuộc 2-4. Chiến thắng trong trận đấu này giúp U17 Nutifood JMG bước vào bán kết với ngôi đầu bảng B.

Ở trận đấu cùng giờ, U17 Sài Gòn và U17 Phú Yên cùng nhau tìm kiếm điểm số đầu tiên tại giải đấu. Được đánh giá cao hơn, U17 Sài Gòn đã có được điều mình muốn ở phút 65 khi Văn Bình có pha đánh đầu cận thành chuẩn xác. Trong khi NHM đội bóng Sài Thành tin tưởng về 3 điểm trọn vẹn thì đến phút 85, Hữu Tín bên phía U17 Phú Yên tận dụng tối đa sai lầm của thủ thành Nguyễn Tân để ấn định tỷ số 1-1 của trận đấu. Như vậy, U17 Sài Gòn và U17 Phú Yên nói lời tạm biệt giải đấu với 1 điểm trong tay.

U17 SLNA (áo vàng) đối đầu U17 PVF tại bán kết VCK giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia - Next Media 2020

Tại bán kết, U17 PVF sẽ gặp U17 SLNA lúc 15h00 còn U17 Nutifood JMG sẽ gặp U17 HAGL lúc 18 giờ 00’ ngày 25.9. Cả hai trận đấu này đều được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình On Sports - VTC3; YouTube, Fanpage của Next Sports và VFF Channel; App On Sports và Next Sports.

Đây là năm thứ hai liên tiếp VFF phối hợp với Next Media trong tổ chức, truyền thông và phát sóng giải đấu. Hệ sinh thái thể thao - giải trí On Sports (VTC3) của Next Media sẽ sản xuất và truyền hình trực tiếp trận khai mạc, bán kết và chung kết trên các kênh truyền hình. Đối với các trận đấu còn lại, Next Media thực hiện truyền hình trực tiếp trên YouTube và Fanpage VFF, Next Sports.

Bên cạnh Next Media, Vòng chung kết năm nay còn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của các nhà tài trợ khác bao gồm Hệ sinh thái thể thao - giải trí On Sports (VTC3) (Nhà tài trợ đồng hành) và Công ty Cổ phần Động Lực.