Xem Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia - On Sports 2020 trên kênh nào?

Bên cạnh On Sports là nhà tài trợ chính, giải hạng Nhì Quốc gia năm nay tiếp tục được tài trợ bởi Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) - đơn vị trước đó được VFF giao quyền xây dựng hình ảnh giải đấu, truyền thông, quảng bá và khai thác thương quyền trong 4 năm (2019-2022). Cùng với đó, giải hạng Nhì Quốc gia 2020 còn có các đơn vị tài trợ đồng hành gồm: VTV Cab, Onme, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank).

Năm nay, giải hạng Nhì Quốc gia - On Sports sẽ có nhiều trận đấu được tường thuật trực tiếp, do Next Media và On Sports thực hiện. Các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình truyền thống và được livestream trực tiếp trên kênh Youtube và trang Fanpage của LĐBĐVN, On Sports và Next Sports chuyên biệt về thể thao.