Xem miễn phí đội tuyển Việt Nam và nhiều giải thể thao hàng đầu trên On Sports

Ngày 18/8/2020, Công ty Cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ Mới (Next Media) phối hợp với Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) chính thức cho ra mắt Kênh truyền hình Thể thao - Giải trí On Sports trên cơ sở nâng cấp toàn diện nội dung kênh truyền hình VTC3 (Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC là thành viên của Đài Tiếng nói Việt Nam).

On Sports là kênh truyền hình sở hữu nhiều nội dung thể thao đáng chú ý là các giải đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam (Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 , AFF Cup). Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm có một kênh truyền hình quảng bá phát sóng miễn phí những giải đấu thể thao đỉnh cao trong nước và quốc tế. Bên cạnh bóng đá quốc nội, tới đây, khán giả của On Sports sẽ được tận hưởng trọn vẹn Giải vô địch quốc gia Đức- Bundesliga 5 mùa bóng liên tiếp bắt đầu từ 2020 đến 2025. Hơn thế nữa, nhiều môn thể thao khác cũng sẽ được On Sports phát sóng như tennis, golf, bóng rổ, bóng chuyền và võ thuật.