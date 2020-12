Xem Quang Hải, Công Phượng,… đối đầu các ngôi sao trẻ trên kênh On Sports-VTC3

Hai trận đấu này thuộc bản quyền của Next Media và được kênh truyền hình On Sports-VTC3 tường thuật trực tiếp.

Ngoài việc người hâm mộ được theo dõi trực tiếp cuộc đối đầu “nội bộ” giữa các học trò của thầy Park trên kênh phát sóng gốc là On Sports-VTC3, các thuê bao của VTVcab, HTV, BTV6, THVL4, K+pm, FPT truyền hình, THVLi, FPT Play, My TV… cũng sẽ được thưởng thức trọn vẹn 2 cuộc đối đầu này thông qua việc tiếp sóng từ kênh On Sports-VTC3.

Với tiêu chí, khán giả là thượng đế, đơn vị sở hữu bản quyền hai trận đấu này là Next Media cũng sẽ phục vụ những độc giả có thói quen xem trên mạng xã hội thông qua việc livestream trực tiếp trên fanpage, YouTube Next Sports.

Cuộc đối đầu giữa Đội tuyển VN và U.23 Việt Nam cũng là 2 trận đấu giao hữu đầu tiên và duy nhất trong năm 2020 ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Vì vậy, đây là cơ hội hiếm hoi để HLV Park Hang Seo kiểm nghiệm và uốn nắn các học trò trước khi bước vào năm 2021 với hàng loạt các giải đấu quan trọng như: VL World Cup 2022, AFF Cup, SEA Games 21…

Hiện tại, Đội tuyển Việt Nam với 36 tuyển thủ được triệu tập đang tích cực tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Và vào ngày 18.12 tới đây, 24 cầu thủ của U.22 Việt Nam cũng sẽ hội quân cùng địa điểm với các đàn anh ở Đội tuyển quốc gia.

Theo thông tin, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ chỉnh ngồi khán đài bao quát và không chính thức dẫn dắt đội bóng nào. Nếu đúng như vậy, thì trợ lý Lee Young Jin sẽ dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam còn trợ lý Kim Han Yoon sẽ nắm U.22 Việt Nam, giống như thời điểm tổ chức đá nội bộ trong năm 2019.

Đội tuyển Việt Nam với những cầu thủ tên tuổi như; thủ quân Quế Ngọc Hải, Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Quyết… sẽ đối đầu với tài năng trẻ như Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Trần Văn Công (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Dụng Quang Nho (HAGL), Lê Minh Bình (Bà Rịa Vũng Tàu), Mai Xuân Quyết (Nam Định)… là 2 cuộc đối đầu duy nhất trong năm 2020, hy vọng sẽ là món ăn tinh thần cho người hâm mộ những ngày cuối năm Canh Tý.