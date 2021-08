Xuất hiện nhân tố ‘lạ’ ở đội U.22, thầy Park tất bật ‘chạy show’ khi tuyển tạm nghỉ

Chiều 13.8, HLV Park Hang-seo đã tranh thủ có buổi “đứng lớp” đội U.22 Việt Nam khi tuyển quốc gia nghỉ nguyên một ngày để hồi phục sau 8 ngày tập trung.

Nhiệm vụ của ông Park từ nay đến cuối năm 2021 khá bộn bề vì phải hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng. Đối với đội tuyển Việt Nam là vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và AFF Cup 2020 (giải đấu đã bị hoãn từ năm ngoái đến cuối năm nay). Còn với U.22 Việt Nam là vòng loại giải U.23 châu Á 2022.

Rất nhiều cầu thủ trẻ không có cơ hội ra sân thường xuyên tại sân chơi quốc nội nên để hình thành được một tập thể có trình độ cao, bản lĩnh và tâm lý thi đấu vững vàng, đòi hỏi ông Park cùng các cộng sự phải có giáo án phù hợp.

Trở lại với buổi tập chiều 13.8, sau khi quan sát kỹ phần khởi động và trao đổi sơ bộ về tình hình thể lực của đội U.22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã tận tình chỉ bảo và đốc thúc tinh thần các học trò.

Một thông tin đáng chú ý là trong thành phần Ban huấn luyện đội U.22 Việt Nam xuất hiện một gương mặt lạ - HLV Park Kyuk-po. Do trợ lý Ngô Tuấn Vinh của An Giang không lên được đội U.22 Việt Nam đợt này (do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ) nên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Park đã quyết định mời Park Kyuk-po tham gia hỗ trợ công việc cho Ban huấn luyện. Đồng hương của thầy Park vừa tốt nghiệp lớp HLV bằng B AFC do VFF tổ chức.