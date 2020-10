Xuống hạng – cơ hội để làm lại từ đầu đối với bóng đá xứ Quảng

Bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đối thủ trực tiếp của họ là Nam Định đã kiếm được 1 điểm trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An . Với kết quả này, đội bóng xứ Quảng dù cũng có được 18 điểm như đội bóng thành Nam nhưng phải đứng đội sổ do kém hiệu số bàn thắng bại (-13 so với -11).