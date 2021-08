Cầu thủ bóng rổ VBA trở lại ngoạn mục sau chấn thương

Năm 2019, Võ Huy Hoàn được Ho Chi Minh City Wings lựa chọn tại Draft Day nhưng chấn thương dây chằng gối khiến anh phải lỡ hẹn mùa giải. Hơn một năm nỗ lực điều trị tại quê nhà Phan Thiết, Võ Huy Hoàn tái xuất hiện tại VBA 2020 trong đội hình Ho Chi Minh City Wings.

“Huy Hoàn là một người có tiền sử chấn thương rất nặng. Trong một năm qua, em ấy đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Để có thể trở lại thi đấu sau chấn thương dây chằng đầu gối mà vẫn có thể chơi tốt như Hoàn thì ở Việt Nam mình hiện tại hiếm có”, VĐV kỳ cựu Ngô Tuấn Trung chia sẻ về sự trở lại của Hoàn.

Võ Huy Hoàn (trái) trở lại đầy ấn tượng sau chấn thương VBA

Tại VBA 2020, Huy Hoàn được ra sân suốt 12/12 trận vòng bảng của Ho Chi Minh City Wings. Đặc biệt, trong trận đối đầu với Hanoi Buffaloes, Huy Hoàn đã có pha ghi điểm từ khoảng cách không tưởng từ phần sân nhà. Tình huống này đã mang lại cho anh danh hiệu pha ném rổ cuối giờ của năm 2020. Ở VBA 2021, Huy Hoàn tiếp tục là một trong những cái tên được Ho Chi Minh City Wings đưa vào danh sách bảo vệ từ đầu mùa.

Trong khi đó Dư Minh An được mệnh danh là hậu vệ “máy chạy” của CLB Saigon Heat khi luôn tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng của trận đấu và gây “khó chịu” cho đối thủ. Tại VBA 2018, trong pha tranh chấp bóng trên không với kình địch Cantho Catfish, Minh An dính chấn thương nghiêm trọng phải rời sân đấu. Được đưa sang Philippines điều trị, may mắn mỉm cười với Minh An khi dây chằng chỉ bị thương chứ chưa đứt hẳn. Nhờ tích cực điều trị, Minh An tái xuất ở VBA 2019 với Saigon Heat.

Dư Minh An vượt qua chấn thương, xuất sắc trong màu áo Saigon Heat và tuyển bóng rổ Việt Nam VBA

Bản lĩnh trước đây kèm theo quyết tâm mạnh mẽ hơn, Minh An trở lại nhiệt huyết hơn, luân chuyển bóng linh hoạt hơn, khả năng phòng ngự xuất sắc khóa chặt các mũi tấn công từ các đối thủ nặng ký như Tâm Đinh của Cantho Catfish. Minh An vẫn lăn xả xông pha đem về chiếc cúp vô địch cho Saigon Heat và danh hiệu nội binh xuất sắc nhất VBA 2019. Sang năm 2020, Minh An tiếp tục tỏa sáng giúp Saigon Heat bảo vệ thành công ngôi vô địch VBA.