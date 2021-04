Nhận định CLB Quảng Ninh vs CLB Bình Dương (18 giờ, 4.3): Ôm hận vì thầy cũ ?

Tình thế của CLB Quảng Ninh hiện giờ khiến nhiều người cảm thấy...khó hiểu. Nhìn vào thành tích trên sân cỏ thì đội bóng đất mỏ đang bay cao. Đội bóng của HLV Hoàng Thọ đã thắng 4/6 trận đấu đã qua ở V-League 2021 . Sau trận thắng CLB Hải Phòng ngay trên sân khách ở vòng đấu trước, CLB Quang Ninh chễm chệ ngồi ở vị trị nhì bảng.

Thành tích đang có của CLB Than Quản Ninh là quá bất ngờ với cổ động viên của họ. Bước vào mùa giải mới, HLV Phan Thanh Hùng, người đã nhiều năm xây dựng lối chơi cho CLB Than Quảng Ninh và một số trụ cột như Tuấn Linh, Quách Tân cũng chia tay đội bóng.

Nghiêm trọng hơn là CLB Than Quảng Ninh rơi vào khủng hoảng tài chính . Việc nợ lương và thưởng khiến khiến lực lượng và tinh thần của đội bóng đất mỏ đi xuống trầm trọng.

Từ vị thế là một đại gia, đội bóng đất mỏ bỗng chốc chỉ biết chiến đấu bằng tinh thần. Ảnh Minh Tú

Trước vòng đấu này diễn ra, một số cầu thủ có tiếng nói trong CLB Than Quảng Ninh đã... đình công để đòi 8 tháng lương và thưởng vẫn bị CLB nợ. Đây có lẽ là hành động cực chẳng đã của những cầu thủ rất yêu đội bóng như Hải Huy, Xuân Tú, Mặc Hồng Quân. Việc bị nợ lương khiến cuộc sống của các cầu thủ lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn. Thậm chí, tiền vệ đội trưởng Hải Huy còn phải vay 3 triệu của mẹ vợ để tiêu vặt.

Sau hành động quyết liệt của các cầu thủ, Sở VHTT tỉnh Quảng Ninh đã gặp các cầu thủ đội Than Quảng Ninh trong buổi tập. Theo tiết lộ của một số cầu thủ, Sở VHTT tỉnh Quảng Ninh hứa, sang tuần sẽ có 1 món tiền cho đội.

Sự am hiểu CLB Than Quang Ninh của HLV Phan Thanh Hùng sẽ giúp CLB Bình Dương có kết quả tốt vào chiều nay Ảnh Độc Lập Bên cạnh đó, một nữ cổ động viên đất mỏ cũng đã ủng hộ đội bóng 100 triệu vào ngày hôm qua (2.4). Món quà này thực sự là niềm động viện lớn với các cầu thủ để họ lấy lại tinh thần cho trận đấu tới gặp CLB Bình Dương, đội bóng đang được đẫn dắt bởi HLV Phan Thanh Hùng, người đã gắn bó với đội bóng đất mỏ nhiều năm.

Xét về lối chơi thì CLB Than Quảng Ninh thi đấu không khác gì so với lúc HLV Phan Thanh Hùng còn tại vị. Bài đánh biên với sự ăn ý của Hồng Quân và Xuân Tú cùng khả năng cầm trịch của Hải Huy vẫn được HLV Hoàng Thọ vận hành tốt. Tuy nhiên, khi gặp lại "cha đẻ" của lối chơi này, rất có khả năng, CLB Than Quảng Ninh sẽ bị bắt bài.

