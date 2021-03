Nhận định M.U vs AC Milan: 'Rossoneri' mất quân, cơ hội cho 'Quỷ đỏ'

M.U và AC Milan sẽ gặp nhau ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League vào rạng sáng mai trong một cuộc chiến giành tấm vé góp mặt ở vòng tứ kết, khi cả hai CLB đều có dấu hiệu hồi sinh. Với 10 chức vô địch Cúp C1/ Champions League giữa họ, M.U và AC Milan từng là nỗi khiếp sợ trên toàn châu Âu vì lối chơi phiêu lưu và sức mạnh tài chính của họ. Nhưng cả hai CLB đã mất đi vẻ hào nhoáng trong những năm gần đây, khiến cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa của họ kể từ năm 2010 trở thành một sự kiện hấp dẫn.

Không quá ấn tượng trên sân nhà

M.U , đội bóng đã 20 lần vô địch Anh, đã không giành được chức vô địch Premier League kể từ mùa giải cuối cùng cầm quyền của Sir Alex Ferguson vào năm 2013. Đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer khó có thể chấm dứt cơn hạn hán đó ở mùa giải này khi họ bị đội đầu bảng Man City bỏ xa tới 11 điểm trước 10 trận đấu còn lại.

Chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Man City hồi cuối tuần qua là một dấu hiệu cho thấy ít nhất M.U đang đi đúng hướng sau khi thất bại dưới thời của các HLV David Moyes, Louis van Gaal và Jose Mourinho.

Trong tất cả các giải quốc nội, M.U đã có được 29 trận bất bại. Phong độ trên sân nhà của “Quỷ đỏ” không quá ấn tượng nhưng rất may là AC Milan sẽ không thể đưa đội hình mạnh nhất đến Old Trafford do cơn bão chấn thương đang càn quét qua đội bóng của họ (thiếu đến 8 cầu thủ).

M.U cũng vắng 6 cầu thủ vì những lý do khác nhau nhưng bộ khung của họ vẫn còn gần như nguyên vẹn do chỉ thiếu Marcus Rashford và David De Gea. HLV Solskjaer có thể sẽ sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với một số điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với trận gặp Man City hồi cuối tuần qua.

Mùa trước, “Quỷ đỏ” đã lọt vào vòng bán kết Europa League nên họ sẽ tìm cách tiến xa hơn trong mùa giải này sau khi bị loại ở vòng bảng Champions League một cách đau đớn vào tháng 12.2020.

Tuy nhiên, dù đội hình của AC Milan tan nát vì chấn thương nhưng HLV Solskjaer vẫn dành cho đối thủ sự tôn trọng nhất định. Ông nói: “Milan là một đội bóng hàng đầu, một CLB tuyệt vời. Khi tôi lớn lên, tôi đã theo dõi họ rất nhiều. Sự ngưỡng mộ tột bực dành cho họ - truyền thống, lịch sử, chất lượng, đẳng cấp tuyệt đối”.

Có thể đánh bại bất kỳ ai

Vì chấn thương, Zlatan Ibrahimovic sẽ bỏ lỡ cơ hội quay trở lại sân Old Trafford vào rạng sáng mai AFP Lần gần nhất trong số 18 chức vô địch Serie A của Lần gần nhất trong số 18 chức vô địch Serie A của AC Milan là vào năm 2011 và với vị trí thứ 6 trong mùa giải trước, “Rossoneri” đã trở lại châu Âu sau một năm vắng bóng. Đó là một bước đi nhỏ đúng hướng cho AC Milan, đội bóng đã vắng mặt ở Champions League kể từ năm 2014.

Sự cải thiện từng bước của AC Milan dưới thời HLV Stefano Pioli đã đưa họ lên vị trí thứ hai tại Serie A trong mùa giải này. Đội bóng 7 lần vô địch châu Âu kém đội đầu bảng Inter Milan sáu điểm - thất bại 0-3 trước đối thủ cùng thành phố này hồi tháng 2 là một đòn giáng mạnh vào khát vọng vô địch của họ.

Cố gắng khôi phục sự thống trị trong nước là mục tiêu đầu tiên của “Rossoneri” trên một chặng đường dài mà họ hy vọng cuối cùng sẽ đưa họ trở lại đỉnh cao Champions League. Vô địch Europa League sẽ là một dấu hiệu đáng mừng cho những ngày tốt đẹp hơn sắp tới.

AC Milan chưa bao giờ lọt vào trận chung kết của giải đấu này mà con đường phía trước họ rất gian nan. HLV Stefano Pioli nhận định: “M.U có một đội hình rất tốt. Họ đã giành chiến thắng xứng đáng trước Man City với màn trình diễn chất lượng. Đây sẽ là một trận đấu danh giá với bề dày lịch sử trong quá khứ. Tôi mong đợi một trận đấu hay của đội chúng tôi vào ngày mai ở một đấu trường khó khăn”.

Hơn nữa, dù HLV Pioli cho rằng “khi chúng tôi chơi như một tập thể, chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ ai và chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận gặp M.U” nhưng sự vắng mặt của 3 cầu thủ Theo Hernandez, Zlatan Ibrahimovic và Hakan Calhanoglu sẽ không dễ lấp đầy.

“Rossoneri” phụ thuộc rất nhiều vào Calhanoglu và Hernandez để tạo ra cơ hội, và Ibrahimovic để tìm kiếm bàn thắng mà khi cả 3 cầu thủ này đều không thể ra sân vào rạng sáng mai, đội bóng Ý có thể bị M.U bóp nghẹt ở mức độ nào đó.

Dù sân Old Trafford lưu giữ những kỷ niệm đẹp đối với AC Milan, đội đã đánh bại Juventus ở trận chung kết Champions League năm 2003, nhưng thành tích của “Rossoneri” ở Anh chỉ cho thấy một chiến thắng trong 17 trận đấu trước các đội bóng Anh.