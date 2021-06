Các đội đứng thứ 3 cần bao nhiêu điểm để lọt vào vòng 1/8?

Theo điều lệ của EURO 2020, sau khi kết thúc vòng bảng, ngoài 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp, còn có 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành quyền lọt vào vòng 1/8.

Vậy các đội xếp thứ 3 cần phải giành được bao nhiêu điểm với hiệu số bao nhiêu là đủ để đi tiếp?

Thực ra đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Bởi nó không chỉ phụ thuộc vào bản thân bảng đấu đó mà còn phụ thuộc vào tương quan với các bảng đấu khác. Vì thế, cách tốt nhất là tham chiếu tới EURO 2016, kỳ EURO gần đây nhất và duy nhất có thể thức thi đấu tương tự như EURO năm nay.

Cách đây 4 năm sau khi kết thúc vòng bảng, các đội xếp thứ 3 của các bảng được đặt lên bàn cân gồm: Albania (bảng A), Slovakia (bảng B), Bắc Ireland (bảng C), Thổ Nhĩ Kỳ (bảng D), Ireland (bảng E) và Bồ Đào Nha (bảng F). Trong số này, Slovakia và Ireland là 2 đội giành được nhiều điểm hơn (4 điểm) nên đương nhiên có vé đi tiếp. 4 đội còn lại đều giành được 3 điểm nhưng Bồ Đào Nha và Bắc Ireland lọt vào vòng 1/8 do có hiệu số bàn thắng bại là 0. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Albania bị loại do có hiệu số bàn thắng bại là -2.