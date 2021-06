EURO 2020: CĐV Hà Lan thuê máy bay chỉ đạo chiến thuật cho HLV Frank de Boer

Chúng ta là mọi người. Chúng ta là nhân loại, một tập thể gắn bó, đoàn kết...Đó là ý nghĩa của bài hát chính thức "We Are The People" tại Euro 2020 .Chân sút Lukaku của tuyển Bỉ sau khi ghi bàn vào lưới của tuyển Nga đã thể hiện điều này một cách hùng hồn.