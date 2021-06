Euro 2020: Tuyệt phẩm cứa lòng cùng nét son bóng đá tạo nhiều cảm xúc

Qua đó ngoài những bàn thắng đẹp mắt của các ngôi sao danh thủ ghi được làm nức lòng khán giả hâm mộ, thì tai nạn bỗng nhiên ập xuống trong trận tuyển Đan Mạch đấu với Phần Lan của tiền vệ Christian Eriksen, đã thật sự khiến thế giới bóng đá và khán giả toàn cầu quan tâm sâu sắc và gửi lời chúc cầu mong cho anh mau sớm bình phục.

Và khán giả hâm mộ đã chứng kiến hình ảnh đầy cảm động đã được các tuyển thủ Phần Lan thể hiện tinh thần đoàn kết cùng tình nhân ái đối với Eriksen. Toàn thể các cầu thủ tuyển Phần Lan trên đường hầm tiến ra sân St Petersburg của đội tuyển chủ nhà Nga, họ đều đồng loạt mặc chiếc áo trắng in dòng chữ "Get Well Christian" như một thông điệp cầu chúc sức khoẻ cho Eriksen, trước khi thay nó ra bằng màu áo thi đấu chính thức của mình. Trong khi đó các cầu thủ Nga khởi động thành một vòng tròn biểu tượng tình thân ái, đoàn kết trong bóng đá.

Cảm xúc thì dường như bất tận ở một trận cầu có nhiều pha va chạm, khốc liệt giữa cầu thủ hai bên, cũng như sự thiếu may mắn của các tuyển thủ Nga sau hàng loạt cơ hội ghi bàn đều bị bỏ lỡ. Đó là thời gian bù giờ của phút thứ 45 khi tuyệt phẩm cứa lòng vào ngay góc cao của ngôi sao chơi nổi bật nhất bên phía đội tuyển Nga, đó là Miranchuk, đã tô điểm thêm cho "nét son bóng đá" mang đậm tính nhân văn của nó trong trận đấu trên.

HLV Stanislav Cherchesov quỳ tạ ơn cầu thủ Nga ghi bàn AFP

Để rồi cuối cùng sau trận đấu, HLV Stanislav Cherchesov của đội tuyển Nga bằng bộ trang phục áo vest trân trọng, đã làm hành động gây sửng sốt trước bao cặp mắt kinh ngạc của khán giả ngồi trên khán đài. Ông thực hiện hành động đột ngột quỳ gối trên sân như một tín đồ ngoan đạo, đầu cúi sát xuống đất bày tỏ lòng cảm tạ khi cầu thủ học trò Miranchuk ghi bàn thắng quý giá đầu tiên cho tuyển bóng đá Nga kể từ năm 2012 tại các Vòng Chung Kết Euro. Bóng đá ngoài những bàn thắng đẹp làm náo nức lòng người, thì nó còn hình ảnh đẹp thể hiện tính cao thượng và tình người trong thể thao

Những điều đó như để xoá đi hình ảnh chưa đẹp sau vấn nạn phân biệt chủng tộc, mà cầu thủ đội tuyển Áo là Arnautovic, sau ghi ghi bàn thắng trận gặp tuyển Bắc Macedonia, đã văng tục, có ý nhằm phân biệt chủng tộc về nguồn gốc Albania của mẹ cầu thủ Alioski.