Màn trình diễn đỉnh cao của đội tuyển Ý

Chiến thắng trước Bỉ kéo dài chuỗi trận thắng liên tục của Ý lên con số 12, số trận bất bại lên con số 32 (27 thắng, 5 hòa). Nhưng quan trọng hơn, tuyển Ý đã giành chiến thắng một cách xứng đáng trước Bỉ, đội bóng có 1.000 ngày ở ngôi vị số 1 thế giới . Quan trọng hơn, HLV Mancini và các học trò không chỉ thắng về tỷ số mà còn thắng về thế trận, về chỉ số chuyên môn và cả về hình ảnh, lối chơi pressing tấn công đậm chất cống hiến.

Trận đấu xuất sắc của HLV Roberto Mancini

HLV của đội tuyển Ý đã khiến đối thủ có đôi chút bất ngờ khi có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự: Verratti trận trước chơi không tốt nhưng vẫn được tin tưởng xếp đá chính, và ông tung Chiesa, người đã chơi rất hay khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Áo ra sân ngay từ đầu. Đó là những quyết định vô cùng hợp lý khi Verratti sau một trận đấu làm quen, đã thực sự lấy lại phong độ. Anh cùng Jorginho và Barella quán xuyến rất tốt khu vực giữa sân. Trong bàn thắng mở tỷ số của Barella, chính Verratti là người bắt bài, cắt bóng ngay trước vạch 16 m 50, chuyển trạng thái và chuyền thuận lợi cho đồng đội ghi bàn. Chiesa cũng đã có một trận đấu trọn vẹn khi hoạt động năng nổ bên hành lang phải, hạn chế sức tấn công của T.Hazard và cũng đã cố gắng tung ra 5 pha dứt điểm. So với Berlardi thì số 14 nhanh nhẹn, mạnh mẽ và có sự kết nối tốt hơn với các đồng đội.

Tóm lại, đây là một trận thắng rất xứng đáng của Roberto Mancini và các học trò của mình. Họ đã tự tin phát huy hết toàn bộ sức mạnh của mình và khai thác triệt để những điểm yếu của Bỉ trong một ngày không có Eden Hazard trong khi De Bruyne cũng không ở thời điểm sung mãn nhất. Quan trọng hơn, Ý đang lần lượt vượt qua các đối thủ, chinh phục người xem bằng lối chơi pressing và tấn công rực lửa. Tuy vẫn có những quãng trầm như 90 phút chính thức trận gặp Áo hay những phút đầu trận gặp Bỉ, nhưng nhìn chung toàn giải thì Azzurri đang là đội bóng chơi hay nhất, cống hiến nhất, đẹp mắt và cũng hiệu quả nhất. Trước mắt Chiellini và các đồng đội vẫn còn 2 trận đấu để có thể vươn tới đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Đối thủ là Tây Ban Nha và có thể sau đó còn là đội mạnh hơn nữa, nhưng với những gì đã thể hiện thì các tifosi trên toàn thế giới có thể yên tâm, vì đội bóng “Thiên thanh” đang từng bước trở lại với phiên bản hoàn hảo nhất. Đó là về nhân sự, còn về lối chơi, Mancini cũng đã khiến Martinez bất ngờ khi cho các học trò chơi pressing tấn công gần như cả trận dù ai cũng biết đội tuyển Bỉ mạnh cỡ nào. Trong suốt cả trận đấu hôm qua, ngoài 15 phút đầu Ý chưa thực sự bắt nhịp tốt khi để Lukaku và De Bruyne phản công, dứt điểm thì những phút còn lại Chiellini và các đồng đội gần như không cho đối thủ một khoảng trống và cơ hội thực sự nào. Ngay cả những phút đầu hiệp 2, khi tỷ số chỉ là cách biệt 1 bàn thì Mancini vẫn xua quân lên chơi presing tấn công một cách rất chủ động. Vì ông hiểu phòng ngự thụ động là rất nguy hiểm, nếu để De Bruyne thảnh thơi có bóng thì không khác gì tự sát. Kết quả là ngôi sao của tuyển Bỉ chỉ chạm bóng được 51 lần, thực hiện được có 29 đường chuyền, tỷ lệ là 58% (thấp nhất trong tất cả các trận đấu gần đây của Bruyne). Đó là về nhân sự, còn về lối chơi, Mancini cũng đã khiến Martinez bất ngờ khi cho các học trò chơi pressing tấn công gần như cả trận dù ai cũng biết đội tuyển Bỉ mạnh cỡ nào. Trong suốt cả trận đấu hôm qua, ngoài 15 phút đầu Ý chưa thực sự bắt nhịp tốt khi để Lukaku và De Bruyne phản công, dứt điểm thì những phút còn lại Chiellini và các đồng đội gần như không cho đối thủ một khoảng trống và cơ hội thực sự nào. Ngay cả những phút đầu hiệp 2, khi tỷ số chỉ là cách biệt 1 bàn thì Mancini vẫn xua quân lên chơi presing tấn công một cách rất chủ động. Vì ông hiểu phòng ngự thụ động là rất nguy hiểm, nếu để De Bruyne thảnh thơi có bóng thì không khác gì tự sát. Kết quả là ngôi sao của tuyển Bỉ chỉ chạm bóng được 51 lần, thực hiện được có 29 đường chuyền, tỷ lệ là 58% (thấp nhất trong tất cả các trận đấu gần đây của Bruyne).

Fan Bỉ thừa nhận sự thật cay đắng sau khi bị Ý loại ở tứ kết Euro 2020

Và phong độ đỉnh cao của các tuyển thủ

Đấu pháp chiến thuật, ý tưởng về cách vận hành lối chơi, những miếng đánh, những lời dặn dò là của HLV, nhưng quan trọng nhất vẫn là các cầu thủ, những người thực thi nhiệm vụ đó trên sân. Và trong chiến thắng trước đội tuyển Bỉ thì hầu hết các cầu thủ trên sân đều được chấm điểm cao nhất.

Thứ nhất, hàng thủ dưới sự chỉ huy của “Bộ đôi giáo sư Đại học Harvard” (theo cách gọi của HLV Mourinho) Chiellini và Bonucci đã khóa được ngòi nổ Lukaku. Trước sự kìm kẹp của 2 tuyển thủ lão luyện, Lukaku chỉ chạm bóng được 23 lần, thực hiện được 14 đường chuyền và hỏng tới 43%. Mỗi khi số 9 có bóng, các trung vệ Ý không tranh bóng trực diện vì Lukaku quá khỏe, họ thường tác động va chạm hoặc chích nhẹ trái bóng ra chỗ khác để người bên cạnh lấy bóng.

Hay cách mà họ không trực tiếp đeo bám Bruyne như hình với bóng mà thường xuyên phong tỏa những đường chuyền đến với số 7 của đội tuyển Bỉ. Kết quả là Bruyne thường xuyên phải nhận bóng xa khung thành Ý. Và nếu có tình huống nào đó Bruyne hay Lukaku bằng tài năng và đẳng cấp của mình thoát được khỏi sự kèm cặp và dứt điểm thì đó lại là cơ hội để thủ thành Donnaruma trổ tài. Hai pha cứu thua xuất thần và rất nhiều lần ra vào hợp lý đã cho thấy vì sao cựu thủ thành của AC Milan đang là người xuất sắc nhất ở thế hệ của mình.

Ngoài ra, Ý còn vượt trội so với tuyển Bỉ ở sức mạnh thể lực và yếu tố tinh thần, tinh thần khát khao chiến thắng. Theo con số tổng hợp của UEFA.com thì tất cả các thông số ở trận đấu này đội tuyển Ý đều nhỉnh hơn tuyển Bỉ: tổng quãng đường di chuyển của Jorginho và các đồng đội là 112,6 km (trung bình 10,2 km/người, nếu bỏ thủ môn ra để tính riêng, con số này còn cao hơn nữa), trong khi đó con số này của tuyển Bỉ là 106,08 km (kém hơn 6 km). Tỷ lệ kiểm soát bóng là 54% - 46%; số đường chuyền của Ý là 549 so với Bỉ là 464. Và dù luôn chơi bóng ở tốc độ cao thì chỉ số chuyền chính xác của Ý cũng vượt trội so với Bỉ (90% - 84%). Con số cuối cùng, chỉ số quan trọng nhất là dứt điểm thì Insigne và đồng đội cũng hơn hẳn đối thủ 14 so với 10 (trúng đích là 3 - 3).