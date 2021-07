Nữ hoàng Elizabeth II và Thủ tướng Anh gửi thư chúc may mắn đến thầy trò HLV Southgate

Nữ hoàng Elizabeth II (trái) dự kiến không thể tham dự trận chung kết EURO 2020 AFP

Bà viết: “Cách đây 55 năm, tôi đã may mắn được trao Cúp vô địch thế giới cho Bobby Moore và thấy điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với các cầu thủ, đội ngũ quản lý và thành viên của đội khi giành chiến thắng trong trận chung kết của một giải bóng đá quốc tế lớn”. Với việc tuyển Anh đang đứng trước cơ hội lịch sử ở trận chung kết EURO, nữ hoàng Elizabeth nói thêm: "Tôi muốn gửi lời chúc mừng của tôi và của gia đình đến tất cả các bạn khi lọt vào trận chung kết EURO. Tôi gửi những lời chúc tốt đẹp vào ngày mai với hy vọng rằng lịch sử sẽ không chỉ ghi lại thành công của các bạn mà còn là tinh thần, sự đoàn kết và niềm tự hào mà các bạn đã tự nỗ lực vươn lên".

Nữ hoàng Elizabeth II, người đã trao chiếc cúp EURO 1996 cho các cầu thủ Đức tại Wembley, dự kiến sẽ không tham dự trận chung kết EURO 2020. Cháu trai của bà, Thái tử William, sẽ trở thành đại diện cấp cao của hoàng gia có mặt ở trận chung kết trong vai trò chủ tịch danh dự của Liên đoàn bóng đá Anh.

Thủ tưởng Anh Boris Johnson (thứ 2 từ phải sang) và Thái tử William (trái) dự khán trận bán kết AFP

Trong khi đó, Thủ tưởng Anh Boris Johnson ca ngợi các ngôi sao của tuyển Anh đã vực dậy tinh thần của quốc gia khi họ tiến đến trận chung kết EURO 2020. Sau một năm vất vả đối phó với đại dịch Covid-19 , ông Johnson cho biết thành công của tuyển Anh là một động lực đáng hoan nghênh cho đất nước.

Trong một bức thư ngỏ gửi đến HLV Southgate và đội tuyển Anh, ông Johnson viết: “Tôi muốn chúc mừng bạn và tất cả các cầu thủ về màn trình diễn và thành tích tuyệt vời tại EURO 2020 lần này. Các bạn đã làm nên lịch sử. Các bạn đã đưa tuyển Anh vào trận chung kết của một giải quốc tế lớn. Đối với hầu hết mọi người ở đất nước này, đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong đời họ. Các bạn đã rèn luyện một nhóm cầu thủ có nghị lực, sự bền bỉ và tinh thần đồng đội cùng sự tinh tế. Bạn đã nâng cao tinh thần của cả đất nước, và ngày mai chúng tôi biết bạn cũng có thể nâng cao chiếc cúp".

Ông Johnson không phải là một người đam mê bóng đá, nhưng ông đã hòa vào làn sóng cơn sốt EURO 2020 đang quét qua nước Anh. Thủ tướng Anh đã tham dự chiến thắng ở trận bán kết của tuyển Anh trước Đan Mạch tại Wembley hồi giữa tuần này.

Tuyển Anh đang có lợi thế sân nhà trước Ý AFP

Ông Johnson cũng viết thêm trong lá thư kêu gọi đội bóng của HLV Southgate hoàn thành công việc bằng một chiến thắng trước tuyển Ý: "Chúng tôi không chỉ hy vọng hay cầu nguyện. Chúng tôi tin tưởng vào bạn, Gareth và đội hình tuyệt vời của bạn.

Thay mặt cho toàn thể quốc gia, chúc may mắn, một trận đấu tuyệt vời - và mang cúp về nhà!". Các tờ báo Anh cũng đã dành trang nhất cho trận đấu lịch sử. "For Queen and Country!" (tạm dịch: Cho nữ hoàng và đất nước!) là tựa đề về bài viết đã đăng trên tờ Sunday Express, trong khi tờ Sunday Mirror chọn "We Kane Be Heroes", đề cập đến người hùng ghi bàn của đội tuyển Anh, Harry Kane.