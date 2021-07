Soi kèo, dự đoán kết quả tứ kết EURO 2020 tuyển Anh vs tuyển Ukraine (2 giờ, 4.7): Không dễ dàng cho ‘Tam sư’

Thầy trò HLV Shevchenko đang may mắn ở EURO 2020

Đơn cử như ở vòng bảng, tuyển Anh cửa trên so với tuyển Scotland nhưng để đối thủ cầm hòa 0-0. Tuyển Anh cũng “chấp” cao trước tuyển Croatia hay CH Czech nhưng cũng kết thúc bằng chiến thắng sát nút 1-0 trước 2 đối thủ này. Ngược lại, tuyển Ukraine khi bị đánh giá thấp nhất lại là lúc họ đạt kết quả tốt mà thắng lợi trước tuyển Thụy Điển ở vòng 1/8 là điển hình.

Các nhà cái quốc tế đưa tỷ lệ tuyển Anh chấp tuyển Ukraine khá cao là 1 1/4 bàn, tỷ lệ tổng bàn thắng là 2 1/4 bàn. Tuyển Anh đang trình làng lối chơi chặt chẽ, đặc biệt xây dựng hệ thống phòng ngự chắc chắn đồng thời 2 chân sút hàng đầu là Harry Kane và Sterling đều tỏa sáng ở trận thắng tuyển Đức vừa qua, càng củng cố niềm tin nơi người hâm mộ.

Tuy nhiên tuyển Ukraine đang nắm trong tay vận may từ cách họ vượt qua vòng đấu bảng với suất cuối cùng, thắng Thụy Điện trong lợi thế hơn người…Với “thần may mắn” đồng hành, một số nhà dự đoán tin vào khả năng làm nên bất ngờ cho thầy trò HLV Shevchenko trước tuyển Anh. Việc chạm trán với tuyển Anh không phải trên sân Wembley đã được xem là thuận lợi đầu tiên chi tuyển Ukraine. Chưa biết khi vào trận, họ có thêm may mắn gì khác như đối thủ phản lưới nhà hoặc được đá phạt đền chẳng hạn. Khi đó đúng là thời tới nên không thể cản tuyển Ukraine được. Còn với “Tam sư” họ muốn đi thật xa ở nước Ý đấu với tuyển Ukraine để trở về “thánh địa” Wembley đấu bán kết rồi chung kết chứ không hề muốn phải làm khán giả.