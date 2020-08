AS Roma chính thức về tay tỉ phú Mỹ

Trang web chính thức của AS Roma hôm 6.8 thông báo công ty Friedkin có trụ sở tại Texas, Friedkin Group của tỉ phú người Mỹ Dan Friedkin đã hoàn tất ký hợp đồng mua lại CLB AS Roma với giá 591 triệu euro (700 triệu USD).

Chủ tịch câu lạc bộ James Pallotta cho biết thương vụ đã hoàn tất và quyền sở hữu được chuyển giao cho Friedkin vào cuối tháng: "Trong tháng trước, Dan và con trai Ryan Friedkin đã thể hiện cam kết hoàn thành hợp đồng này và đưa câu lạc bộ tiến lên theo hướng tích cực. Tôi chắc chắn họ sẽ là những chủ nhân tuyệt vời trong tương lai của AS Roma ".

Tỉ phú người Mỹ Dan Friedkin trở thành ông chủ mới của AS Roma

Trước đây đã có thông tin cho rằng mối lương duyên giữa James Pallotta và Dan Friedkin thất bại, nhưng các cuộc đàm phán được nối lại sau đó đã đem đến phi vụ thành công.

Ngay khi trở thành ông chủ của AS Roma, tỉ phú Dan Friedkin nói rằng tất cả thành viên Friedkin Group rất vui mừng khi sở hữu AS Roma , một CLB lừng danh của bóng đá thế giới . "Chúng tôi sẽ làm tất cả để AS Roma tiến lên".