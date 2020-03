CLB của Đức bị dân mạng “làm thịt” vì kỳ thị CĐV Nhật Bản

Theo AFP, CLB RB Leipzig của Đức đã bị buộc tội phân biệt chủng tộc sau khi đuổi 20 người hâm mộ bóng đá Nhật Bản khỏi sân do lo ngại về dịch Covid-19 đang lan rộng trên toàn thế giới . Vụ việc xảy ra vào ngày 1.3 trong cuộc đụng độ với Bayer Leverkusen, khi nhân viên an ninh sân Red Bull Arena yêu cầu 20 CĐV Nhật Bản rời khỏi sân chỉ 10 phút sau khi trận đấu bắt đầu.

Hành động trên đã khiến CLB RB Leipzig bị cư dân mạng chỉ trích kịch liệt. Ngay sau đó, trong một tuyên bố được đưa ra hôm 2.3, CLB đang chơi ở Bundesliga thừa nhận rằng nhóm CĐV Nhật Bản đã bị nhầm lẫn nên bị mời ra khỏi sân, đồng thời cho rằng các nhân viên an ninh đã hành động theo các hướng dẫn từ Viện Robert Koch - trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh của Đức.

Sự việc một nhóm CĐV Nhật bị đuổi khỏi sân của CLB Leipzig đang lan truyền nhanh trên mạng CHỤP MÀN HÌNH

"Theo các khuyến nghị từ Viện Robert-Koch, nhân viên an ninh đã được hướng dẫn tăng cường kiểm tra về sự hiện diện của một số nhóm nhất định có tiềm năng rủi ro lây lan dịch bệnh. Thật không may, trong trường hợp này, do không nắm chắc những khuyến cáo đã khiến chúng tôi cũng bị ảnh hưởng. Đó là một sai sót đã xảy ra từ phía chúng tôi đối với khách Nhật Bản. Trước lỗi lầm này, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi họ”, CLB Leipzig cho biết trong tuyên bố.

Theo AFP, để chuộc lỗi, CLB đang cố gắng liên lạc với nhóm người hâm mộ Nhật Bản để mời họ đến trận đấu tiếp theo của đội bóng. Tuy nhiên, lời xin lỗi của đội bóng đá đứng nhì bảng Bundesliga vẫn không khiến cư dân mạng hài lòng khi cho rằng hành động nói trên là phân biệt chủng tộc.

“Đây gọi là 'phân biệt chủng tộc'. Là một cựu cư dân tại Leipzig và là một fan hâm mộ trung thành của RB Leipzig, tôi vô cùng thất vọng vì cách hành xử như vậy”, một cư dân mạng Twitter viết. Một số cư dân khác lại mỉa mai rằng trong khuyến cáo dịch bệnh của Viện Robert-Koch gửi đến CLB Leipzig có mục… phân biệt chủng tộc.

Mặc dù không bị ảnh hưởng nặng nề như Ý, nhưng các trường hợp nhiễm Covid-19 ở Đức đã tăng lên 157 vào ngay 2.3. Dịch bệnh này hiện đã lây lan sang 10 trong số 16 tiểu bang ở Đức, với hơn một nửa số trường hợp được xác nhận ở North Rhine-Westphalia, tiểu bang đông dân nhất của đất nước.