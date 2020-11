Dấu ấn người phụ nữ đứng sau thành công của võ sĩ gốc Việt Thành Lê

Điều kỳ diệu đã diễn ra vào đêm thứ sáu vừa qua (30.10) tại sự kiện ONE: INSIDE THE MATRIX ở Singapore khi Thành Lê đánh bại võ sĩ người Úc gốc Việt Martin Nguyễn để giành chiếc đai vô địch hạng lông của ONE Championship.