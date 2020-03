Dịch Covid-19 giúp chuyên gia bình luận thành... sao mạng xã hội

Diletta Leotta cũng như bao nhà báo thế thao ở châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới , hiện đều phải làm việc tại nhà do dịch Covid-19 đang bùng phát khắp nơi, và phần lớn các giải đấu đều bị hoãn thi đấu.

Cũng vì dịch Covid-19 bùng phát ở Anh, khiến ngay cả chuyên gia bình luận chương trình “Match of the Day” của BBC Sport, ông Gary Lineker gần đây than vãn: “Sau nhiều năm, giờ không thể tưởng tượng nổi là tôi đang có dư dả thời gian đi mua sắm vào ngày thứ bảy”.