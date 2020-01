Diễn tiến nóng liên quan đến vụ việc Thầy của Ánh Viên bị tố nợ tiền

Ông Đặng Anh Tuấn là cán bộ của Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao An Giang (trung tâm thuộc sự quản lý của Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch An Giang). Chiều ngày 19.1, trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Khánh Hiệp – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch An Giang cho biết: “Ngày 18.1, chúng tôi đã xem clip cô người mẫu nói về vấn đề anh Tuấn nợ tiền. Anh Tuấn làm nhiệm vụ quốc gia và được tỉnh ra quyết định theo quyết định triệu tập của ngành thể thao. Do đó trong thời gian anh Tuấn lên tuyển, chúng tôi không quản lý về con người. Tuy nhiên, nếu việc anh Tuấn nợ tiền mà không trả đúng hạn, sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân anh Tuấn cũng như An Giang. Ngoài ra, nếu đúng anh Tuấn nói phải vay tiền vì không có tiền trả tiền nhà thuê bên Mỹ thì còn làm ảnh hưởng đến uy tín của Tổng cục TDTT”.

Ông Hiệp cho biết thêm, kể từ ngày 1.1.2019, do có sự sáp nhập của 3 đơn vị nên anh Tuấn thôi giữ chức quản lý của Trung tâm mà làm HLV trưởng của bộ môn bơi lội của tỉnh kiêm HLV đội tuyển quốc gia.

Ông Tuấn sẽ thôi không làm HLV Ánh Viên Quỳnh Anh

Ông Hiệp nói tiếp: “Sáng 20.1, đích thân lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch An Giang sẽ triệu tập cuộc họp để làm việc với trung tâm nhằm xác minh sự việc. Kết quả cuộc làm việc sẽ được khẩn trương báo cáo cho Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch và sẽ đề xuất hướng xử lý. Hội đồng thi đua khen thưởng sẽ xem xét vụ việc từ kết quả cuộc họp. Từ trước đến nay, chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo quyền lợi của HLV, VĐV, không để họ thiệt thòi. Anh Tuấn lên tuyển nhưng các chế độ ở địa phương vẫn được đảm bảo”.

Về thông tin HLV Đặng Anh Tuấn nói thiếu tiền thuê nhà nên phải vay, một quan chức của Tổng cục TDTT cho biết, trước khi hai thầy trò sang Mỹ luôn được tạm ứng trước nên không thể thiếu tiền. Vì thiếu tiền không ai cho thuê cả.

Trao đổi với báo Thanh Niên qua Viber chiều 19.1, HLV Đặng Anh Tuấn đã giải thích rằng mình bị “mắc vạ” vì cho một đồng nghiệp ở Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao An Giang vay tiền đến con số gần 1 tỉ đồng hơn một năm qua mà ông này không chịu trả ông Tuấn. Chính vì vậy ông Tuấn không có tiền để trả nợ đã vay của người mẫu Trang Trần.