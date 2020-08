Ấn tượng với búp bê Barbie phiên bản ‘cơ bắp’ có thể nâng tạ hơn 200 kg

Cô gái 24 tuổi sở hữu bắp tay có đường kính 40 cm đang nắm giữ kỷ lục nâng tạ của Hiệp hội cử tạ quốc tế với trọng lượng lên đến 252,5 kg. Vins cũng đang là người nắm giữ kỷ lục VĐV nữ trẻ nhất mọi thời đại ở nội dung đẩy ngực nằm (bench press) với mức tạ 165 kg.

Sau đó, cô bắt đầu tập luyện với một huấn luyện viên từ 3 - 5 giờ mỗi ngày, 4 ngày một tuần. Cùng với một chế độ ăn từ 5 - 6 bữa nhỏ trong ngày với trứng, thịt gà, phô mai, gạo, và các loại rau, Vins đã có được thân hình như hiện tại.

Vins chia sẻ: “Khi tôi 15 tuổi, tôi nhận ra mình cần phải thay đổi điều gì đó với cuộc đời mình. Tôi không hài lòng với mọi thứ. Tôi không làm gì cả, tôi rất gầy. Vì vậy, tôi quyết định rằng tôi cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi người biết đến tôi với cái tên ‘Búp bê cơ bắp’. Tôi thích sự so sánh này. Tôi biết mình có đôi mắt to, đẹp và biết trang điểm. Nhưng đồng thời tôi cũng rất mạnh mẽ . Tôi muốn trở nên to lớn hết mức có thể.”