Ngôi sao bóng chuyền nữ Hàn Quốc tự vẫn khi bị cư dân mạng lăng mạ

Cảnh sát nghi ngờ cái chết của nữ VĐV bóng chuyền nổi tiếng này là do tự kết liễu đời mình vì không tìm thấy dấu hiệu của một vụ giết người tại hiện trường.

Cái chết của Gao Yoo-min một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động ở thể thao Hàn Quốc CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, một số nguồn tin của tờ Korea Times tiết lộ nguyên dẫn đến cái chết của Gao Yoo-min từ việc cô bị tấn công trên mạng. Nữ VĐV này đã bị cư dân mạng lăng mạ một cách ác ý do thay đổi vị trí trong CLB Hyundai Hillstate dẫn đến hiệu suất thi đấu kém trong mùa giải vừa qua. Do không thể chịu đựng được, Gao Yoo-min không còn cách nào khác nên bỏ đội vào tháng 3 năm nay mà không đưa ra lý do, và sau đó được Liên đoàn bóng chuyền Hàn Quốc xác định là đã giã từ sự nghiệp.

Vụ việc của Gao Yoo-min được phát hiện sau khi đồng đội cũ cố gắng liên lạc nhưng bất thành. Tất cả các tin nhắn của người đồng đội đến Gao Yoo-min đã không được trả lời. Vì vậy, người đồng đội đã vội vã đến nhà của Gao Yoo-min nhưng vẫn không thể gặp. Lo sợ điều tồi tệ xảy ra, người này đã thông báo cho cảnh sát để phá cửa và phát hiện thi thể của nữ VĐV xấu số trên nền nhà. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra để xác định nguyên nhân cái chết đau lòng trên.

Đây thực sự là thông tin sốc đối với thể thao Hàn Quốc khi liên tiếp những vụ việc VĐV tự sát. Nếu cuối năm 2019 và đầu năm 2020 đánh dấu cái chết của ít nhất 6 người nổi tiếng trong thế giới giải trí Hàn Quốc, thì tin tức về cáo buộc tự tử của 2 VĐV trong vòng một tháng qua đã gây lo ngại cho giới trẻ nước này.

Vụ nữ VĐV 3 môn phối hợp, Choi Suk-hyeon tự vẫn trước đó đã khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ CHỤP MÀN HÌNH

Trước Gao Yoo-min, thể thao Hàn Quốc đã chấn động vụ nữ VĐV ba môn phối hợp Choi Suk-hyeon kết liễu đời mình ở tuổi 22 hôm 26.6. Nữ tuyển thủ quốc gia này đã chọn cái chết sau khi nộp nhiều đơn khiếu nại chống lại sự quấy rối, lặng mạ và hành hạ của huấn luyện viên, đội trưởng và các đồng nghiệp nam lớn tuổi của đội thành phố Gyeongju, trong đó có gửi đến Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc (KSOC). Tuy nhiên, những lá đơn của nữ VĐV này không được xử lý dẫn đến việc cô phải tự vẫn. Trước sự phẫn nộ của dư luận, Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra, trước khi đưa ra án phạt năng, trong đó có 2 “thủ phạm” bị cấm suốt đời.