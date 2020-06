Nữ hoàng nhạc pop Jennifer Lopez chi 2 tỉ USD mua đội bóng chày New York Mets

Thương vụ mua đội New York Mets nếu thành công, theo tờ The New York Post thì Jennifer Lopez và Alex Rodriguez cũng sẽ trở thành “nữ hoàng” và là “vị vua” mới trong làng thể thao Mỹ.

Jennifer Lopez hiện sở hữu khối tài sản ước tính hơn 400 triệu USD, trong khi chồng cô, Alex Rodriguez cũng có khối tài sản gần tương đương (hơn 350 triệu USD) sau thời gian thi đấu cho các đội bóng chày danh tiếng như New York Yankees, Texas Rangers và Seattle Mariners từ năm 1994 đến 2016.

Cặp đôi Jennifer Lopez và Alex Rodriguez hẹn hò từ tháng 2.2017 và đính hôn vào tháng 3.2019. Họ dự định tổ chức một lễ cưới xa hoa thời gian gần đây nhưng phải hoãn lại vì đại dịch Covid-19

Hồi đầu tháng 5 này, cặp đôi cùng các nhà đầu tư của mình đã tiếp cận ban lãnh đạo đội New York Mets với đề nghị mua lại đội bóng, nhưng đã bị từ chối.

Jennifer Lopez (phải) và Alex Rodriguez, cựu VĐV bóng chày tên tuổi của Mỹ Chụp màn hình

Tuy nhiên, gần đây thương vụ được nối lại sau khi chủ sở hữu của đội bóng chày này là các doanh nhân Fred và Jeff Wilpon bắt đầu “ngấm đòn” thiệt hại tài chính vì mùa giải bị hoãn gây thiệt hại rất lớn, và đội bóng cũng đang rơi vào vòng xoáy nợ nần.

Vì thế, các ông chủ của New York Mets đang có ý định bán đội bóng. Hiện Jennifer Lopez và chồng cùng các nhà đầu tư của mình quyết định “bơm” hàng trăm triệu USD vào thương vụ cùng được ngân hàng JPMorgan Chase hậu thuẫn để sớm hoàn tất mua lại đội bóng chày được định giá khoảng hơn 2 tỉ USD.

Jennifer Lopez trong buổi biểu diễn Super Bowl đầu năm nay Chụp màn hình

Cũng theo tờ The New York Post, Jennifer Lopez và Alex Rodriguez sẽ chi một khoản tiền rất lớn vào thương vụ mua New York Mets và sẽ là chủ sở hữu mới, bên cạnh các nhà đầu tư hậu thuẫn họ.

Cặp Jennifer Lopez và Alex Rodriguez nếu điều hành đội bóng chày New York Mets cũng sẽ tạo ra một xu thế mới giữa giải trí và thể thao.