Qatar phạt Xavi Hernandez

Xavi Hernandez hiện là huấn luyện viên trưởng CLB Al-Sadd của Qatar, đăng trên Instagram cá nhân rằng vào tháng trước anh đã nhiễm virus Covid-19, sau đó đến ngày 29.7 anh đã bình phục và trở lại làm việc.

Từ sự việc này, Liên đoàn bóng đá Qatar đã ra án phạt với Xavi Hernandez với hình thức cảnh cáo do "không tuân thủ các quy trình an toàn của Bộ Y tế Công cộng, bao gồm vi phạm cam kết kiểm dịch tại nhà do các HLV và cầu thủ đã ký cam kết trước đó.