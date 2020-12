Tổng thống Mỹ Donald Trump ký đạo luật chống doping mang tên một tiến sĩ Nga

Luật yêu cầu phạt tiền và án tù cho những người liên quan đến âm mưu sử dụng doping tại các sự kiện thể thao quốc tế (có VĐV Mỹ tham gia). Luật này bắt đầu với các cuộc thảo luận vào tháng 2.2018 tại cuộc họp gồm các nhà lập pháp Mỹ xem xét các vấn đề Mỹ - châu Âu.

Tổng thống Mỹ, Donald Trump quyết "triệt" gian lận doping trong thể thao AFP

Jim Walden, luật sư của Rodchenkov, cho biết: “Ba năm trước, ý tưởng hình sự hóa gian lận doping và tham nhũng mà nó tạo ra đã được nảy sinh tại một cuộc họp giao ban ở Washington, DC. Đạo luật Chống doping Rodchenkov hiện là luật và là một phần của bộ luật hình sự Mỹ, mang lại cho Bộ Tư pháp một bộ công cụ mạnh mẽ để loại bỏ gian lận doping và các hoạt động tội phạm liên quan từ các giải đấu quốc tế”, Jim Walden, luật sư của Rodchenkov, cho biết trong một tuyên bố sau khi đạo luật được Tổng thống Mỹ ký thành luật hôm 4.12.

Rodchenkov đã vạch trần một chương trình bảo trợ doping ở Nga, nói rằng ông che giấu việc kiểm tra dương tính với doping và tiêu hủy hơn 1.000 mẫu nước tiểu, cũng như cung cấp chất cấm cho các VĐV Nga tại Olympic mùa đông Sochi 2014.

Báo cáo điều tra của McLaren - một luật sư Canada được cử phụ trách tìm hiểu bê bối sau đó, đã xác nhận các cáo buộc, dẫn đến việc Nga bị cấm một phần tại Olympic Rio 2016 và Olympic mùa đông Pyeongchang 2018, còn Rodchenkov đã sống ẩn mình (tại Mỹ) kể từ khi công khai tố cáo.

"Tiến sĩ Rodchenkov gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả, những người đã thể hiện lòng yêu nước thực sự và sự lãnh đạo của lưỡng đảng để đứng lên bảo vệ quyền của các vận động viên và biến luật này thành hiện thực", luật sư Walden nói. "Giờ đây, Bộ Tư pháp giao nhiệm vụ phát triển một chương trình mạnh mẽ, hợp tác với Cơ quan Chống doping Mỹ và các đối tác thực thi pháp luật quốc tế, để đưa kẻ có tội ra trước công lý và không khoan nhượng đối với doping trong thể thao”, vị luật sư nhấn mạnh thêm.

Khi biện pháp này được Thượng viện Mỹ thông qua vào tháng 11, Giám đốc điều hành Cơ quan Chống Doping Hoa Kỳ Travis T. Tygart cho biết đây là “một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc chiến vì thể thao sạch trên toàn thế giới ” và sẽ cung cấp “các công cụ cần thiết để bảo vệ các vận động viên trong sạch”

IOC nhiều lần bày tỏ quan ngại về đạo luật chống doping của Mỹ AFP

Ngoài án phạt hình sự, luật cũng bảo vệ người tố cáo khỏi bị trả thù và cung cấp tiền bồi thường cho các VĐV bị tổn hại do gian lận doping. Walden nói: “Ngày này không thể có được nếu không có sự can đảm phi thường của những người tố giác như Tiến sĩ Rodchenkov và Yulia Stepanova, những người đã tiến lên để phanh phui cho âm mưu doping rộng lớn do Nga bảo trợ. Chúng tôi hy vọng rằng các quốc gia khác sẽ tham gia cùng chúng tôi trong cuộc chiến này”.

Tuy nhiên, theo AFP, luật chống doping vừa được Tổng thống Mỹ, Trump ký chắc chắn sẽ nhận sự phản ứng mạnh mẽ từ một số bên, đặc biệt là Nga và Ủy ban phòng chống doping thế giới (WADA), Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Trong khi Nga vẫn bảo vệ quan điểm của mình phủ nhận những tố cáo của Rodchenkov, thì phía WADA lo ngại các quốc gia khác sẽ lạm dụng để thiết lập luật tương tự như Mỹ.