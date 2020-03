Tổng thống Paraguay bị nghi dính líu đến vụ Ronaldinho bị bắt

Theo báo giới Paraguay, Tổng thống Mario Abdo Benítez đã bị nghi có mối quan hệ thân thiết với nữ doanh nhân đồng hương giàu có Dalia Lopez. Doanh nhân này đã bị cáo buộc cung cấp hộ chiếu và chứng minh thư giả cho Ronaldinho và anh trai để nhập cảnh vào Paraguay tham gia một sự kiện từ thiện mà tổ chức của bà tổ chức. Dalia Lopez đã bị bắt vào ngày 6.3, thời điểm mà 2 anh em danh thủ người Brazil cũng bị tạm giam tại nhà tù của Cảnh sát Quốc gia Paraguay nằm ở vùng ngoại ô Asuncion.

Tổng thống Mario Abdo Benítez (trái) đã phải đăng đàn đáp trả những hoài nghi dính đến vụ Ronaldinho CHỤP MÀN HÌNH

Trước những hoài nghi, trong chương trình phát sóng trên NPY, Tổng thống Mario Abdo Benítez đã phủ nhận mối quan hệ với Dalia Lopez, đồng thời “lệnh” cho Bộ trưởng Nội vụ Paraguay là Euclides Acevedo phải điều tra tất cả mọi thứ về vụ án Ronaldinho và “không có vùng cấm”. Ông Abdo tuyên bố rằng một cuộc kiểm tra sẽ được thực hiện về quy trình được đăng ký liên quan đến cấp hộ chiếu cho huyền thoại bóng đá Brazil.

Tổng thống Paraguay nhấn mạnh ông không hề biết nữ doanh nhân Dalia López và chỉ nhìn thấy bà này trong một sự kiện được tổ chức tại thành phố San Juan Bautista, rồi chào hỏi nhau sau đó. Ông Abdo còn cho biết, đã xuất hiện nhiều bàn tán xung quanh việc nữ doanh nhân này đã đi trên một máy bay trực thăng đẹp hơn chiếc máy bay mà ông sử dụng.

Nữ doanh nhân Dalia Lopez đi cùng Ronaldinho đã bị bắt AFP

Abdo nói thêm rằng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Brazil, ông Sergio Moro và một Nghị sĩ nước này cũng đã liên lạc với các quan chức đồng cấp để hỏi về tình hình của Ronaldinho. Danh thủ 39 tuổi này năm ngoái đã được bổ nhiệm đại sứ du lịch của Brazil.

Thêm nhiều quan chức bị bắt

Liên quan đến vụ Ronaldinho sử dụng hộ chiếu giả, cảnh sát Paraguay hôm 10.3 đã tiến hành bắt giữ thêm 3 quan chức, trong đó 2 người thuộc Tổng cục Hàng không dân dụng (Dinac) và 1 người của Sở di trú. Ba quan chức bị bắt được xác định là Shirley Elizabeth Delvalle Enciso (31 tuổi), Rosa Carolina Miranda Arguello (40 tuổi) - đều là nữ, và ông Jose Gustavo Molina Aquino (47 tuổi).

Tất cả bị bắt tại sân bay quốc tế Silvio Pettirossi (nơi Ronaldinho và anh trai sử dụng hộ chiếu giả để nhập cảnh hôm 4.3) vào đầu giờ làm việc sáng 10.3.

Ronaldinho và anh trai bị còng tay sau khi bị bắt AFP

Cũng trong ngày 10.3, sau một cuộc điều trần theo yêu cầu từ nhóm luật sư của Ronaldinho, thẩm phán Gustavo Amarilla tuyên bố ông phản đối việc trả tự do có điều kiện đối với Ronaldinho và anh trai. Theo ông này, tài sản được đề nghị cho việc bảo lãnh có giá trị từ 750.000 đến 800.000 USD là “một khoản rất nhỏ so với khả năng thiệt hại kinh tế trong vụ việc”. Vị phẩn phán nhấn mạnh cuộc điều tra đang xem xét khả năng liên kết đường dây tội phạm và rửa tiền, nên rất dễ xảy ra khả năng 2 anh em Ronaldinho bỏ trốn về quê nhà (do Paraguay và Brazil không có thỏa thuận dẫn độ).