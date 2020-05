Trung vệ John Stones bị phát hiện lén do thám nhà bạn gái cũ

John Stones và bạn gái lâu năm, Millie Savage chia tay hồi tháng 12.2018 gây sốc cho người hâm mộ nước Anh, bởi chuyện xảy ra chỉ sau vài tháng cặp đôi cực kỳ hạnh phúc luôn xuất hiện bên nhau lúc cầu thủ này thi đấu cho tuyển Anh ở World Cup 2018.

John Stones và Millie Savage được xem là cặp đôi kiểu “thanh mai trúc mã” khi quen biết nhau từ lúc 12 tuổi cho đến khi trưởng thành, và hẹn hò nhau trước khi cùng sống chung và có cùng 1 cô con gái xinh xắn.

Tuy nhiên, sau World Cup 2018, điều không ngờ xảy ra khi Millie Savage phát hiện John Stones ngoại tình cặp kè với nhiều cô gái xinh đẹp trong làng người mẫu nước Anh.

Trung vệ của Man City cũng từ một anh chàng cầu thủ hiền lành, trở thành tay chơi có hạng trong giới bóng đá Anh. Vì thế, Millie Savage quyết định chia tay mối tình tuổi thơ của mình, và đòi John Stones phải dọn ra khỏi căn biệt thự có giá tới 6 triệu bảng mà họ sống chung lâu nay.

John Stones và bạn gái lâu năm, Millie Savage từng là cặp đôi đẹp nhất tuyển Anh AFP

Tuy nhiên, John Stones không chấp nhận, từng có thời điểm báo chí Anh tiết lộ cầu thủ này còn muốn đuổi cả bạn gái cũ và con chung của mình ra khỏi nhà để anh có thể đưa cô bồ mới về ở chung.

Thế nhưng, Millie Savage tuyên bố cô sẵn sàng tung tất cả bí mật của John Stones cho báo chí, khiến cầu thủ này phải hoãn binh nhường cho cô bạn gái lâu năm căn nhà đắt giá của mình, và đành dọn ra ngoài cùng cô bồ mới Olivia Naylor, 30 tuổi thuê một căn hộ sang trọng có giá 3,5 triệu bảng để ở, nhưng cũng rất gần nhà bạn gái cũ.

Mặc dù vậy, John Stones được cho là vẫn tìm cách thường xuyên truy cập vào hệ thống an ninh nhà cũ (nhờ nắm giữ các mật khẩu tài khoản máy quay an ninh) để âm thầm theo dõi cô bạn gái cũ lâu năm đang ở cùng con gái của mình. Millie Savage gần đây đã nghi ngờ, vì cô có cảm giác mình đang có người theo dõi nên cực kỳ bất an.

Cùng với Kyle Walker, John Stones là cầu thủ thứ 2 của Man City gần đây xảy ra xích mích với bạn gái lâu năm phải dọn ra ở riêng AFP

Millie Savage đã báo cảnh sát, cũng như đề nghị cho cô và con gái tạm thời đặc cách khỏi lệnh cách ly để trở về nhà bố mẹ ruột sinh sống cho an toàn.

John Stones đã bị cảnh sát mời thẩm vấn, và đề nghị cầu thủ này phải trao lại toàn bộ quyền đăng nhập các tài khoản máy quay an ninh cho bạn gái cũ. Hiện cầu thủ này chưa bị khép tội xâm nhập chuyện đời tư người khác, nhưng nếu vẫn tiếp tục anh có thể bị truy cứu tội hình sự.