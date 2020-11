Võ sĩ Roy Jones Jr từng được Tổng thống Putin tiếp đãi nồng nhiệt

Trong sự nghiệp quyền anh kéo dài 19 năm và 75 trận đấu đáng nể từ hạng trung đến hạng nặng, ở độ tuổi 51 nhà cựu vô địch hạng nặng Roy Jones Jr sẽ bước lên sàn đấu một lần nữa để chạm trán huyền thoại Mike Tyson

Công bằng mà nói, tay đấm có biệt danh “Siêu nhân” đã có một cuộc đời đầy màu sắc. 5 năm trước, Jones đã được Tổng thống Vladimir Putin cấp cho quốc tịch Nga và ông cũng thường xuyên đến đất nước bạch dương để truyền đạt những kinh nghiệm đấm bốc cho các võ sĩ trẻ.

Jones đã được Tổng thống Vladimir Putin cấp cho quốc tịch Nga Ảnh: Chụp màn hình

Năm 2015, Jones đến Crimea để gặp Vladimir Putin. Sau một tách trà, ông nói với nhà lãnh đạo Nga rằng ông muốn có quốc tịch ở đất nước này để theo đuổi lợi ích kinh doanh của mình ở đó. Là một người ủng hộ quyền anh, ông muốn phát triển phong trào quyền anh ở đất nước này vì ông đánh giá cao năng lực của các tay đấm trẻ ở đây. Cũng chung một niềm đam mê võ thuật , đó là lý do tại sao ông Putin đã chấp nhận lời đề nghị của Jones.

Có một điều chắc hẳn ít người biết đến, vào năm 2001, bản rap 'Y'all must Have Forgot' của Jones được phát hành trên Youtube đến nay đã có được 9,5 triệu lượt xem. Thông thường, khi các ngôi sao thể thao lấn sân sang thế giới âm nhạc thường không có được nhiều thành công. Nhưng Jones đã có một cú hit thực sự với 'Y'all Must Have Forgot'.

Roy Jones Jr (Ngoài cùng từ trái sang phải) trong bộ phim The Devil's Advocate Ảnh: Chụp màn hình

19 năm trước, ông đã phát hành album đầu tay của mình mang tên “Round One: The Album”. Sau đó, ông thành lập nhóm hip hop Body Head Bangerz và phát hành tác phẩm đình đám 'Can't Be Touched', lọt vào Top 40 của Mỹ.

Giống như nhiều võ sĩ khác, Jones cũng thành công ở Hollywood khi xuất hiện trong The Devil's Advocate năm 1997 cùng với Keanu Reeves và Al Pacino. Anh đóng vai chính Captain Ballard trong cả Matrix: Reloaded và Enter The Matrix, cũng như các bộ phim nổi tiếng gần đây Southpaw và Creed II.

Roy Jones Jr đang có cuộc sống an nhàn ở Mỹ Ảnh: Chụp màn hình