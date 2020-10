Ánh Viên noi gương thần tượng

Ngay ngày thi đấu đầu tiên giải bơi vô địch quốc gia, Ánh Viên dễ dàng lập cú hattrick HCV. Đến ngày thi đấu thứ 2 diễn ra hôm qua, Ánh Viên đoạt thêm 3 HCV ở cự ly 50 m tự do, 400 m tự do, tiếp sức hỗn hợp 4 x 100 m tự do, nâng tổng số HCV đoạt được trong 2 ngày lên 6 chiếc. Cô gái sắp bước sang tuổi 24 được giới chuyên môn đánh giá vẫn là chủ lực của bơi lội VN ở SEA Games 31 diễn ra năm sau, nhưng cô còn khát khao hơn thế.