Ban tổ chức SEA Games 31 xin Thủ tướng sớm cấp tiền

Vì nhiều lý do khách quan, trong đó có sự tác động nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 mà tiến độ chuẩn bị của VN cho hai đại hội lớn của khu vực (dự kiến diễn ra cuối năm nay) đã chậm hơn dự kiến. Trong đó, vấn đề tài chính khiến Ban tổ chức (BTC) SEA Games 31 rất lo lắng.

Một quan chức ngành thể thao cho biết: “Tiền chưa được giải ngân nên nhiều công việc quan trọng, chúng tôi bắt buộc vẫn phải tiến hành vì không làm sẽ không kịp, nhưng làm trong bối cảnh chưa có kinh phí. Nhà nước đã có chủ trương phân bổ ngân sách nhất định dành cho SEA Games 31 nên cũng không lo là không có tiền mà chỉ lo tiền về chậm. Cũng vì kinh phí chưa có nên dẫn tới chưa thể triển khai những công việc có liên quan đến sử dụng ngân sách. Một số dự án cải tạo, nâng cấp công trình thể thao do ngân sách T.Ư đầu tư chậm phê duyệt chủ trương đầu tư, dẫn tới quỹ thời gian còn lại để triển khai là rất ngắn”. Cuộc họp với Bộ Tài chính là để các bên rà soát lại các mục chi và bộ này sớm có văn bản trình Chính phủ phê duyệt.

BTC đã dự kiến tổng chi cho toàn bộ cho SEA Games 31 là gần 1.700 tỉ đồng từ ngân sách T.Ư, bao gồm tiền cải tạo cơ sở vật chất và tiền cho công tác tổ chức (khoản này sẽ do Bộ Tài chính cấp vốn sau khi Thủ tướng phê duyệt). Ngoài ra, TP.Hà Nội và các địa phương vệ tinh chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác (nếu có). Còn khoản chi đầu tư để nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các công trình thể thao do Bộ VH-TT-DL quản lý dự kiến hơn 591 tỉ đồng sẽ do Bộ KH-ĐT cấp vốn. Gồm các dự án: Cung thể thao dưới nước và sân Mỹ Đình thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia, Trường bắn tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Nhà thi đấu Trường đại học TDTT Bắc Ninh; chi hỗ trợ tỉnh Hòa Bình chuẩn bị đường đua môn xe đạp địa hình với dự kiến 11 tỉ đồng.