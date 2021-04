Bóng chuyền nam Hà Tĩnh lội ngược dòng quật ngã á quân quốc gia TP.HCM

Liền sau đó, HLV Võ Từ Liêm đưa chuyền hai trẻ Phan Minh Chiến vào thay Nguyễn Văn Đức, lối đánh của đội Hà Tĩnh trở nên linh hoạt hơn cùng với việc toàn đội đều cố gắng chắt chiu kiếm từng điểm một với hy vọng tìm được tối thiếu 1 điểm (thua 2-3) trong trận này. Nhờ vậy đội Hà Tĩnh thắng lại 25/13 và 25/19 để quân bình 2-2, hai đội cùng bước vào hiệp 5.

Ở hiệp quyết định, đội TP.HCM dẫn 8/4 khi đổi sân, sau đó Hà Tĩnh kiếm được 2 điểm nhưng vẫn bị đối thủ dẫn tiếp 10/8 rồi 12/10. Sau khi gỡ hòa ở điểm 12, bước ngoặt đã đến với Hà Tĩnh khi Lê Văn Thành và Cao Xuân Thao chắn đôi thắng điểm quả tấn công rất mạnh sau vạch 3m của Nguyễn Văn Hạnh để lần đầu dẫn điểm 13/12 trong hiệp này. Đội Hà Tĩnh còn may mắn sau khi hòa ở điểm 13 thì đội TP.HCM phát bóng ra ngoài và điểm số cuối cùng 15/13 đã thuộc các người con quê hương dãy núi Hồng Lĩnh và dòng sông La khi đội trưởng Trần Đức Hạnh lại xuất sắc chắn bóng thành công cú đánh của đối thủ cùng tên ở bên kia lưới. Kết quả này giúp Hà Tĩnh vượt chỉ tiêu, giành 2 điểm, gấp đôi mong ước ban đầu trước đối thủ mạnh.

Như đã tiên đoán, trước đội bóng Thể Công đang vươn lên trong thời gian gần đây, đội đương kim vô địch quốc gia Sanest Khánh Hòa đã gặp không ít khó khăn khi đối đầu với đội bóng quân đội ở bảng B tại Gia Lâm (Hà Nội). Cách đây nửa tháng ở Cúp Hoa Lư – Bình Điền, khi không có 5 VĐV (Từ Thanh Thuận, Huỳnh Trung Trực, Phạm Thái Hưng, Nguyễn Đình Nhu và Dương Văn Tiên) do bận tập trung đội tuyển quốc gia, đội bóng phố biển đã thua thầy trò HLV Thái Anh Văn 2-3. Còn hôm qua, với đầy đủ quân tướng, đội Sanest Khánh Hòa cùng với Thể Công cũng phải dẫn nhau bước vào hiệp 5, chỉ khác là lần này thầy trò HLV Thái Quang Lai thắng lại 3-2 (25/19, 27/29, 25/14, 21/25, 15/12).

Về trận nữ Ngân hàng Công Thương gặp Than Quảng Ninh ở bảng A không thật hào hứng khi đội của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn nhỉnh hơn rõ rệt so với đội của HLV Phạm Kim Huệ có quá nhiều cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Vì vậy đội Than Quảng Ninh đã có chiến thắng dễ dàng 3-0 (25/19, 25/18 và 25/11).