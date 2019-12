Bóng chuyền nam Long An thắng nghẹt thở Bình Dương

Cuộc chạm trán bảng C giải nam giữa chủ nhà Long An vốn đang tìm suất trụ hạng với hiện tượng Vật liệu xây dựng Bình Dương (Bình Dương) đang tranh vé vào vòng chung kết diễn ra đầy hấp dẫn.

Nhập cuộc tưng bừng, tấn công hiệu quả, các cầu thủ Long An vượt lên dẫn trước 25/21 ở ván đầu nhưng tinh thần thi đấu ngoan cường giúp Bình Dương thắng liên tiếp 2 ván với điểm số 21/21, 25/18, vượt dẫn 2-1.

Bình Dương (áo đỏ) trong trận thua đáng tiếc trước Long An Dương Thu

Nỗ lực của tay đập kỳ cựu Lê Hoài Hận cùng quyết tâm của các đồng đội đã mang về chiến thắng 25/17 ở ván 4, cân bằng tỷ số 2-2 cho Long An, đưa trận đấu vào ván 5 quyết định. Ở ván này, Long An dẫn trước khá xa, có 2 cơ hội kết thúc trận đấu nhưng để Bình Dương cân bằng 14/14. Rất may các cầu thủ Long An kịp tỏa sáng, vươn lên giành chiến thắng với điểm số 16/14 nghẹt thở.

Sanest Khánh Hòa (áo vàng) giữ vững ngôi đầu sau 2 chiến thắng liên tiếp Dương Thu

Cũng ở bảng đấu này, Sanest Khánh Hòa vượt qua Xổ số kiến thiết Vĩnh Long với tỷ số 3-0 (32/30, 25/20, 25/17), xây chắc ngôi đầu bảng. Ở bảng D tại Bạc Liêu không có bất ngờ khi Tràng An Ninh Bình thắng Bến Tre 3-1, TP.HCM vượt qua Hà Tĩnh 3-0.

Dương Thị Hên (áo xanh) góp công lớn trong chiến thắng của đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An Dương Thu

Ở giải nữ tại bảng đấu ở Long An cũng có trận đấu 5 ván giữa Tiến nông Thanh Hóa gặp Kingphar Quảng Ninh. Các cô gái Quảng Ninh vượt dẫn 2-0, tưởng chiến thắng trong tầm tay nhưng Thanh Hóa bùng nổ cân bằng tỷ số 2-2. Quảng Ninh “siết” đội hình, giành chiến thắng 15/12 ở ván 5 quyết định. Ở bảng này, đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An thắng 3-1 trước Mikado Thái Bình, giữ vững ngôi đầu bảng.

Ở bảng D giải nữ tại Bạc Liêu cũng không có bất ngờ khi Thông tin LienVietPostBank thắng Đắk Lắk 3-0, Ngân hàng Công thương vượt qua Hóa chất Đức Giang Hà Nội 3-1.

đội bóng hiện tượng Vật liệu xây dựng Bình Dương với nhiều gương mặt trẻ nhưng thi đấu bùng nổ Dương Thu