Bóng chuyền quốc gia dời giải vô địch từ Vĩnh Phúc về Hà Tĩnh

Chuyển địa điểm thi đấu

Vòng 1 giải vô địch quốc gia năm 2020 diễn ra giữa 20 đội (10 nam, 10 nữ) tại Hà Tĩnh (thay cho Vĩnh Phúc như dự định ban đầu) và Bắc Ninh. Sở dĩ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chọn Hà Tĩnh vì muốn đảm bảo phần nào sự an toàn và vơi bớt nỗi lo cho các đội bóng, các vận động viên khi thời gian qua tỉnh Vĩnh Phúc đang có một số ca nghi dịch bệnh đang theo dõi.

Kết quả bốc thăm như sau: Các đội ở bảng A thi đấu tại Bắc Ninh gồm có các đội nam Hà Nội, TP.HCM, Tràng An Ninh Bình, Thể Công, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long và các đội nữ Kinh Bắc Bắc Ninh, Thông tin LienVietPostBank, Truyền hình Vĩnh Long, Đắk Lắk, Hải Dương.

Các đội ở bảng B thi đấu tại Hà Tĩnh gồm có các đội nam Hà Tĩnh, Sanest Khánh Hòa, Vật liệu xây dựng Bình Dương, Long An, Biên phòng và các đội nữ VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công Thương, Than Quảng Ninh, Đức Giang Hà Nội, Tiến Nông Thanh Hóa.

Riêng Cúp Hoa Lư năm 2020 thi đấu tại Ninh Bình cuối tháng 3 gồm có 6 đội nam dự tranh thi đấu ở hai bảng gồm chủ nhà Tràng An Ninh Bình, Biên phòng và Hà Nội (bảng A), Sanest Khánh Hòa, Thể Công và Hà Tĩnh (bảng B)..

Phụ công Vũ Ngọc Hoàng (bìa trái) trở lại với đội Hà Nội Nhựt Quang

Chưa xác định thời gian cụ thể

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, các đội bóng đều tập trung đầy đủ vận động viên tập luyện nghiêm túc để chuẩn bị tốt cho mùa giải mới. Việc chuyển nhượng vận động viên giữa các đội cũng diễn ra sôi nỗi. Đáng chú ý nhất là cựu phụ công nổi tiếng cao 1,98m Phạm Thái Hưng của đội tuyển Việt Nam và CLB Thể Công trước đây đã cập bến đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa để thi đấu mùa bóng 2020 với bản hợp đồng cho mượn 1 năm từ Trung tâm TDTT Đà Nẵng.

Ngoài ra, phụ công đội tuyển quốc gia Vũ Ngọc Hoàng được Hà Nội cho đội Tràng An Ninh Bình mượn nhiều năm qua nay đã trở lại đội bóng cũ của mình là Hà Nội vừa được thắng hạng lên đấu ở giải vô địch quốc gia năm nay.

Chủ công Quách Trọng Nghĩa (bìa trái) thi đấu cho đội Tràng An Ninh Bình Châu Huy

Việc tổ chức giải vô địch quốc gia nếu không có gì thay đổi sẽ diễn ra trong tháng tư, nhưng thời gian cụ thể chưa xác định, có thê đầu tháng mà cũng có thể cuối tháng. Nhưng có một điều chắc chắn Cúp Hùng Vương không thê tổ chức đúng thời điểm ngày Giỗ tổ Hùng Vương. Vì ngày 10/3 âm lịch sẽ rơi vào ngày 2/4 dương lịch mà thời điểm đó giải Vô địch chưa biết đã diễn ra hay chưa nên Cúp Hùng Vương (4 đội nam và 4 đội nữ đứng đầu vòng 1) không thể tổ chức đúng hẹn.

Rất có thể giải đầu này sẽ leo qua tháng 5 và cũng không loại trừ không tổ chức năm nay