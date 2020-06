Bóng chuyền vô địch quốc gia thiếu 'lửa' vì hủy Cúp Hùng Vương

Các VĐV đấu “chay” hết vòng 1, sau đó trở về chuẩn bị cho vòng 2 rồi vòng chung kết vào cuối năm mà không được tranh Cúp Hùng Vương được ví như chung kết vòng 1.

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia như sau: Bảng A giải nam gồm TP.HCM, Tràng An Ninh Bình, Thể Công, XSKT Vĩnh Long, Hà Nội; bảng A nữ gồm Thông tin Liên Việt PostBank, Truyền hình Vĩnh Long, Kinh Bắc Bắc Ninh, Đắk Lắk, Hải Dương. Bảng B nam gồm Sanest Khánh Hòa, VLXD Bình Dương, Long An, Biên Phòng, Hà Tĩnh; bảng B nữ gồm VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Than Quảng Ninh , Tiến Nông Thanh Hóa, Đức Giang Hà Nội.