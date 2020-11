Bóng rổ VBA: Thắng nghẹt thở tân binh, Thang Long Warriors bám sát Saigon Heat

Các chàng trai Dolphins đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt trong mùa giải khi leo lên vị trí thứ 3 sau 8 lượt đấu. Thàn quả này của 1 đội bóng tân binh là rất đáng ghi nhận. Chính vì quyết tâm này nên Nha Trang Dolphins đã chơi đầy cố gắng thể hiện hết sức để có một màn phục thù ngọt ngào trước Thang Long Warriors. Nhất làkhi hai đội đang có phong độ thi đấu khá tốt và có cùng thành tích 4 thắng 3 bại nhưng Thang Long Warriors tạm thời xếp trên Nha Trang Dolphins nhờ hiệu số tốt hơn.

Trong 3 phút đầu tiên của hiệp 1, các chú Cá Heo dù rất quyết tâm nhưng lại bất lực trong việc đưa bóng vào rổ đội bóng Thủ đô. Phải nhờ đến sự tỏa sáng của Khoa Trần sau pha And One (ghi điểm cộng thêm trái ném phạt) ghi 2 điểm ở phút thứ 4. Do tâm lý triển khai bóng có phần nóng vội nê Nha Trang Dolphins đã gặp rất nhiều khó khăn trong khâu ghi điểm khi Warriors sử dụng chiến thuật phòng ngự liên phòng rất hiệu quả. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 19 - 13 nghiêng về đoàn quân áo đỏ. Tình hình này cũng duy trì ở hiệp 2 khi đội bóng Thủ đô tận dụng những pha Turnover (mất bóng) của Dolphins ở cuối hiệp đấu cùng với sự xuất sắc của Justin Young trong những pha phản công nhanh, Thang Long Warriors tiếp tục tạo khoảng cách 9 điểm.

Tranh chấp giữa Thang Long Warriors (áo đỏ) với Nhatrang Dolphins VBA

Co lẽ do dẫn điểm nên Thang Long Warriors chơi chùng xuống khi bước vào hiệp thi đấu thứ 3. Chính thái độ thi đấu này khiến cho các pha lên bóng của đội bóng thủ đô bị bế tắc cùng với việc ‘tịt ngòi’ của chủ công Robert Crawford đã khiến cho đội chủ nhà chỉ ghi được vỏn vẹn 8 điểm. Trong khi đó Dolphins với những pha xử lý khéo léo, khôn ngoan trong những tình huống xâm nhập vòng cấm đã giúp đoàn quân áo trắng lần đầu tiên vươn lên dẫn trước sau 2 tình huống ném phạt thành công của Mr.Wiggle bất gờ khiến thế trận đã đổi chiều khi vươn lên dẫn điểm trước Warriors với tỷ số 43 – 41

Dù vậy niềm vui này của Dolphins không kéo dài được lâu khi Robert Crawford đã kịp thời bật chế độ Hot Hand (cảm giác ném bóng tốt) trong hiệp 4. Ngoại binh của Warriors đang làm tốt vai trò đầu tàu trên mặt trận ghi điểm với 15 điểm có được trong hiệp cuối. Khi trận đấu chỉ còn 1 phút, số 2 của Warriors có tình huống ra tay rất lạnh lùng ở vạch 3 điểm để giúp đội nhà tạo khoảng cách 4 điểm. Tưởng chừng cơ hội đã hết với Dolphins nhưng Nguyễn Tuấn Anh đã kịp tỏa sáng với pha 3 điểm quý giá để thắp lên tia hy vọng cho Út Phin. Nhưng với thời gian ít ỏi còn lại cùng với áp lực rất lớn đến từ hàng phòng thủ của Warriors nên Nha Trang Dolphins ngậm ngùi thất bại với tỷ số 63 - 62 trước đoàn quân của HLV Predrag Lukic.

Pha tấn công ghi điểm của đội bóng tân binh (áo trắng) VBA

Chiến thắng sát nút này giúp Thang Long Warriors giữ vững ngôi nhì bảng bám sát Saigon Heat khi có 5 trận thắng, 3 thua. Còn Nhatrang Dolphins đã bị Hanoi Buffaloes bắt kịp với cùng 4 thắng 4 thua mờ ra cuộc tranh chấp gay cấn tóp 4 ở những vòng tới