Cầu thủ Việt kiều Christian Juzang của Saigon Heat đoạt nhiều giải thưởng VBA 2020

Giải thưởng chuyên môn chung cuộc • Rookie Of The Year - Vận động viên trẻ của năm: Lê Quang - Saigon Heat • Most improved player of the year - Nội binh tiến bộ của năm: Nguyễn Hoàng Tuấn - Danang Dragons • Sportsmanship of the year - Giải tinh thần thể thao : Mike Bell - Hanoi Buffaloes • Sixth Man of the year - Vận động viên dự bị của năm: Nguyễn Tiến Dương - Hanoi Buffaloes • Defensive player of the year - Vận động viên phòng thủ xuất sắc của năm: Leon Hampton - Cantho Catfish • Local Player of the year - Vận động viên nội binh của năm: Lê Ngọc Tú - Ho Chi Minh City Wings • Heritage player of the year - Vận động viên gốc Việt của năm: Christian Juzang - Saigon Heat • Coach of the year - Huấn luyện viên của năm: Kevin Yurkus - Saigon Heat • MVP of the year - Vận động viên xuất sắc nhất của năm: Robert Crawford - Thang Long Warriors Kết quả các giải thưởng do công chúng bình chọn: • Moment of the year - Khoảnh khắc của năm: Phạm Quang Minh - Webthethao • Handle of the year - Pha qua người của năm: Christian Juzang - Saigon Heat • Assist of the year - Pha kiến tạo của năm: Đinh Thanh Sang - Hanoi Buffaloes • Buzzer beater of the year - Pha ném rổ cuối giờ của năm: Võ Huy Hoàn - Ho Chi Minh City Wings • Block of the year - Pha cản bóng của năm: Joshua Keyes - Saigon Heat • Dunk of the year - Pha úp rổ của năm: Raheem Watts - Ho Chi Minh City Wings Các giải cụ thể khác gồm