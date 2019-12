Đấu giá áo của tuyển bóng đá nữ có chữ ký của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tại buổi công bố giải đấu diễn ra hôm nay ở TP.HCM, Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM Trần Trọng Dũng cũng là trưởng Ban tổ chức giải golf từ thiện nghĩa tình Bình Thuận cho biết 2 chiếc áo này được Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc tặng cho Ban tổ chức để đấu giá và toàn bộ số tiền đấu giá được sẽ trao tặng lại cho tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Kết quả đấu giá sẽ công bố vào buổi bế mạc giải.

đội trưởng Huỳnh Như (thứ hai từ trái sang) cùng HLV Kim Chi đến giao lưu tại buổi công bố giải golf Hoàng Hải

Có mặt tại buổi công bố giải, đội trưởng tuyển bóng đá nữ Việt Nam Huỳnh Như thay mặt đội gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức giải golf từ thiện nghĩa tình Bình Thuận đã có hoạt động đấu giá đầy ý nghĩa này.

Ngoài đấu giá áo tặng tuyển nữ, Ban tổ chức giải golf từ thiện nghĩa tình Bình Thuận cũng vận động các golfer, các mạnh thường quân chung tay gây quỹ xậy dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Thuận đón Tết.

Huỳnh Như chia sẻ tại buổi công bố giải golf kèm sự kiện đấu giá áo tuyển nữ Hoàng Hải

Giải thu hút 200 golfer tranh tài ở sân Sea Links Golf & Country Club (Mũi Né, Bình Thuận). Các golfer thi đấu 4 bảng dựa trình độ được phân vào các bảng. Ngoài các giải nhất, nhì, ba mỗi bảng, Ban tổ chức còn trao các giải kỹ thuật cú đánh xa nhất, cú đánh gần lỗ nhất. Đặc biệt giải Hole In One (đánh 1 gậy vào lỗ) có tổng giá trị lên tới 5 tỉ đồng cũng chờ đón golfer vừa hay vừa may mắn.