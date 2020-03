FIDE bị chỉ trích dữ dội vì tổ chức giải Candidates giữa mùa dịch Covid-19

Như phản ánh của Thanh Niên, giải cờ vua quốc tế Candidates do FIDE tổ chức tại Nga nhằm tuyển chọn kỳ thủ thách đấu với vua cờ Carlsen đã phải hoãn khẩn cấp vào ngày 26.3 để các kỳ thủ quốc tế kịp rời khỏi Nga trước khi nước này đóng sân bay quốc tế vào ngày 27.3 để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hai kỳ thủ Trung Quốc Ding Liren, Wang Hao đều cảm thấy bất an khi thi đấu tại giải Candidates FIDE

Kỳ thủ Trung Quốc Wang Hao, người vội vã ra sân bay nối chuyến qua Nhật Bản sau đó về Bắc Kinh rồi phải cách ly 2 tuần chia sẻ: “Thật như một trò đùa. Giải không nên được tổ chức từ đầu. Có rất nhiều lý do để hoãn lại nhưng nó vẫn diễn ra rồi trở nên hỗn độn”, Wang Hao nói. Kỳ thủ Trung Quốc cũng chia sẻ trong suốt 7 ván đã qua của giải anh cảm thấy bất an, bị phân tâm khi chơi cờ vì tin xấu về dịch bệnh lan tràn.

Kỷ thủ chủ nhà Grischuk (trái) cũng khuyên giải nên tạm dừng sớm ở ván 5 nhưng đến hết ván 7 mới hoãn FIDE

Ngay cả kỳ thủ chủ nhà Grischuk cũng lên tiếng đòi dừng giải từ ván 5 bởi không khí thi đấu nặng nề và tình hình dịch bệnh ngày càng thêm phức tạp.

Kỳ thủ hạt giống số 1 Fabiano Caruana (Mỹ) lo lắng nhất là việc sẽ về Mỹ như thế nào trong tình cảnh cả Nga và Mỹ đều sắp đóng cửa sân bay quốc tế để chống dịch. Khi giải bị hoãn, Caruana đầy hoang mang và lo lắng khi chuyến bay của anh cũng bị hoãn.

Các kỳ thủ bắt tay bằng cùi chỏ nhằm tránh dịch bệnh Covid-19 FIDE

Không dự giải nhưng cựu vua cờ Anand (Ấn Độ) chia sẻ rằng ngay từ đầu không nên có ý tưởng tổ chức giải ở thời điểm này. Cựu vô địch thế giới Kramnik (Nga) cũng đồng quan điểm với Anand. "Tôi đã khuyên FIDE trong một cuộc trò chuyện riêng tư nên hoãn lại từ 1 tuần trước giải. FIDE quyết định tiếp tục và tôi nghĩ đó là một sai lầm”, Kramnik nói.

Chủ tịch FIDE Arkady Dvorkovich buộc phải tuyên bố hoãn giải Candidates giữa chừng nhằm giúp các kỳ thủ kịp trở về nhà trước giờ cấm bay FIDE

Đương kim vô địch thế giới Radjabov (Azerbaijan) là tâm điểm khi giải bị hoãn giữa chừng bởi anh là người chỉ trích việc tổ chức giải ở thời điểm dịch bệnh đồng thời rút tên khỏi Candidates. “Tôi đề nghị giải dời sang thời điểm thích hợp nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người lẫn sự thành công cho giải nhưng bị bác bỏ và những gì đã diễn ra là một mớ hỗn độn”, Radjabov nói.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế, Chủ tịch FIDE Arkady Dvorkovich cho biết FIDE đã xem xét nhiều phương án rồi mới quyết định tổ chức trong trong điều kiện an toàn về y tế khi các kỳ thủ, trọng tài đều được xét nghiệm Covid-19 cũng như cấm khán giả. Thế nhưng lệnh cấm bay cùng diễn biến ngày càng xấu của dịch bệnh Covid-19 đã gây áp lực quá lớn với các kỳ thủ. Vì thế quyết định tạm dừng giải là hợp lý và Ban tổ chức làm mọi cách để đảm bảo sự an toàn cho các kỳ thủ trở về nhà.