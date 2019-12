Gay cấn bầu chọn VĐV tiêu biểu Việt Nam 2019

Hấp dẫn cuộc đua “Oscar” thể thao Việt Nam





Cũng hấp dẫn và gay cấn không kém là cuộc đua giải thưởng Cúp chiến thắng 2019 - giải thưởng được ví như "Oscar" của thể thao VN. Có 7 đề cử ở hạng mục VĐV nam xuất sắc nhất nhưng có lẽ sự cạnh tranh gay gắt sẽ chỉ diễn ra giữa môn bơi và bóng đá. Một mình Huy Hoàng phải "đấu" với 3 "đối thủ" rất đáng gờm, gồm Quang Hải , Văn Hậu và Hùng Dũng. Trong khi đó, Ánh Viên, Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Vương Thị Huyền, Trương Thị Phương (2 HCV đua thuyền canoeing), Lộc Thị Đào (3 HCV bắn cung) là 6 đề cử của hạng mục VĐV nữ xuất sắc nhất năm. Còn ở hạng mục VĐV trẻ xuất sắc nhất, có 5 đề cử trong đó "nặng ký" nhất là VĐV điền kinh Trần Nhật Hoàng và VĐV bơi Trần Hưng Nguyên.Giải thưởng đội tuyển của năm, HLV Mai Đức Chung cùng các cô gái vàng của đội tuyển bóng đá nữ sẽ cạnh tranh với HLV Park Hang-seo cùng đội U.22 VN. Ngoài ra, còn có 2 giải thưởng rất hấp dẫn khác là Đồng đội của năm, Hình ảnh ấn tượng của năm. Hạng mục VĐV được yêu thích của năm do khán giả bình chọn. Hạng mục Thành tựu cống hiến trọn đời, do Hội đồng bình chọn tư vấn, chọn lựa. Người hâm mộ tham gia bình chọn tại: http://binhchon.cupchienthang.vn . Gala trao giải vào tối 15.1.2020.