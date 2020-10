Giải golf 'Nghĩa tình Quê hương' lần 2-2020: Sôi nổi quyên góp hơn 5 tỉ đồng

Đồng hành với giải là các đơn vị: Công ty cổ phần Himlam, Công ty cổ phần đầu tư Long Biên, Công ty cổ phần xây dựng thương mại Sài Gòn 9, Công ty TNHH may thêu giày xuất khẩu An Phước, Công ty cổ phần khai thác và phát triển quỹ đất DMP Group, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Ý Cường Thịnh, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Tín Hiếu, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Vĩnh Long, Công ty TNHH thương mại dịch vụ nước giải khát Coca - Cola Việt Nam, Công ty TNHH thương mại dịch vụ VH Golf, Công ty cổ phần nha khoa Sydney, Công ty cổ phần Tập đoàn Tasmania & Partner, Công ty cổ phần dịch vụ cơ điện lạnh R.E.E, Công ty TNHH Halo Group, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Quà Việt, Công ty cổ phần Công ty cổ phần Himlam, Công ty cổ phần đầu tư Long Biên, Công ty cổ phần xây dựng thương mại Sài Gòn 9, Công ty TNHH may thêu giày xuất khẩu An Phước, Công ty cổ phần khai thác và phát triển quỹ đất DMP Group, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Ý Cường Thịnh, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Tín Hiếu, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Vĩnh Long, Công ty TNHH thương mại dịch vụ nước giải khát Coca - Cola Việt Nam, Công ty TNHH thương mại dịch vụ VH Golf, Công ty cổ phần nha khoa Sydney, Công ty cổ phần Tập đoàn Tasmania & Partner, Công ty cổ phần dịch vụ cơ điện lạnh R.E.E, Công ty TNHH Halo Group, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Quà Việt, Công ty cổ phần Du lịch Bạc Liêu, Công ty TNHH B.A “Boutique Art- Furniturte”, Công ty PH & Lee, Tập đoàn đầu tư và xây dựng Tân Đông Hiệp, Công ty cồ phần đầu tư DT24.VN, Sâm Ngọc Linh, Công ty cổ phần ĐTDĐ Thành Công, Công ty Tân Phú Thịnh, An Thanh Trầm Hương. Công ty PetroPacipic, ông Võ Duy Tân Huy, ông Nguyễn Hoài Nam, ông Trần Đại Nghĩa… Đến tham dự golf “Nghĩa tình Quê hương” có ông Lê Văn Dũng, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Quảng Nam; ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Đinh Nguyên Vũ, Bí thư, chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; ông Lương Văn Hải, nguyên phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh có ông Lê Văn Dũng, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Quảng Nam; ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; ông Đinh Nguyên Vũ, Bí thư, chủ tịch UBND huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; ông Lương Văn Hải, nguyên phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận , ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng cục Hải quan….cùng rất nhiều vì lãnh đạo và quan chức khác