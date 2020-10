Giải golf ‘Nghĩa tình Quê hương’: Ngày khai mạc nhiều tình thương

Các golfer dự giải golf “Nghĩa tình Quê hương” từ buổi sáng nay đã háo hức đến tham dự, vì bên cạnh ý nghĩa gây quỹ xây dựng khu lưu, tưởng niệm Đèo Le - Hòn Tàu thuộc H.Quế Sơn, còn là hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung vượt khó trong đợt bão lũ gần đây.

Phát biểu trong buổi khai mạc giải, ông Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch Hội đồng hương (HĐH), đồng Trưởng ban tổ chức (BTC) đã nhắc lại ý nghĩa của giải đấu: “Giải golf Nghĩa tình Quê hương tiếp nối hoạt động từ thiện vô cùng ý nghĩa để gây quỹ xây dựng khu lưu, tưởng niệm Đèo Le - Hòn Tàu thuộc H.Quế Sơn.

Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đã chịu nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh, nhiều cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước rất cần được tri ân, tưởng nhớ.

Cùng với Báo Thanh Niên đồng hành tổ chức, giải golf “Nghĩa tình Quê hương” còn sẻ chia, trợ giúp cùng nhau gắn kết những trái tim nhân ái để chung tay cho công trình xây dựng khu lưu, tưởng niệm sớm hoàn thành, mà qua đó còn chung sức giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt khó dịp này.

Ngoài ra, sự thành công của giải tiếp tục giúp chúng tôi cùng đồng hành với Báo Thanh Niên tổ chức giải golf “Nghĩa tình Quê hương” trong nhiều năm tới nữa, để duy trì truyền thống tốt đẹp là quyên góp tương trợ cho người dân gặp khó khăn, như thiên tai bão lũ vừa qua”.

Trong đó, số tiền 200 triệu đồng và toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được đại diện Báo Thanh Niên chuyển đến đồng bào miền Trung ngay sau khi giải đấu kết thúc nhằm góp một phần nhỏ làm cho cuộc sống của hàng nghìn người trở lại bình thường.

Với gần 200 golfer tham dự, giải golf “Nghĩa tình Quê hương” chia các nội dung tranh tài, ở nam Handicap (HDC) hạng từ 0-12; 13-22; 23-36 và ở nữ là HDC từ 0-36, thi trọn ngày hôm nay 23.10 để xác định các thứ hạng.

Ngoài các giải thưởng có giá trị từ 4 bảng cá nhân, 1 bảng đồng đội, bess gross, 4 giải kỹ thuật và nhiều quà rút thăm may mắn... còn có giải thưởng HIO (hole in one) cực kỳ hấp dẫn là 3 chiếc xe hơi, 2 bộ gậy, 1 bộ bàn ghế... trị giá lên đến 4 tỉ đồng.

Cũng trong khuôn khổ của giải golf “Nghĩa tình Quê hương”, ở buổi gala chiều tối 23.10 tại nhà hàng Long Biên Palace, BTC cũng tổ chức buổi đấu giá các sản vật độc đáo của địa phương để gây quỹ từ thiện xây dựng khu lưu, tưởng niệm.

Đồng hành với giải là các đơn vị: Công ty cổ phần Himlam, Công ty cổ phần đầu tư Long Biên, Công ty cổ phần xây dựng thương mại Sài Gòn 9, Công ty TNHH may thêu giày xuất khẩu An Phước, Công ty cổ phần khai thác và phát triển quỹ đất DMP Group, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Ý Cường Thịnh, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Tín Hiếu, Công ty TNHH thương mại dịch vụ nước giải khát Coca - Cola Việt Nam, Công ty TNHH thương mại dịch vụ VH Golf, Công ty cổ phần nha khoa Sydney, Công ty cổ phần Tập đoàn Tasmania & Partner, Công ty cổ phần dịch vụ cơ điện lạnh R.E.E, Công ty TNHH Halo Group, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Quà Việt, Công ty TNHH B.A “Boutique Art- Furniturte”, Công ty PH & Lee, Sâm Ngọc Linh, Công ty cổ phần ĐTDĐ Thành Công…