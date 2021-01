Giải golf The Sang invitational 2021 hỗ trợ hơn 800 triệu đồng cho người nghèo

Tổng số tiền thu được từ việc đăng ký tham dự của các golfers là 400 triệu đồng, Công ty CP Đầu tư và xây dựng The SANG vận động quyên góp thêm được 200 triệu đồng (tổng 600 triệu đồng) và chuyển tặng đến Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Bình để tổ chức Tết vì người nghèo.

Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư và xây dựng The SANG tặng 200 triệu đồng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Quảng Bình để giúp đỡ các trường hợp khó khăn. Một số golfers cũng trích tiền thưởng hỗ trợ người nghèo.

Giải golf The Sang invitational 2021 – tết vì người nghèo do Công ty CP Đầu tư và xây dựng The SANG tổ chức với mục đích gây quỹ ủng hộ người nghèo tại Quảng Bình.

Đồng thời hỗ trợ, kích cầu du lịch góp phần phục hồi hoạt động kinh doanh du lịch Quảng Bình sau những thiệt hại do đại dịch Covid-19 trong năm 2020 gây ra.

Tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Hải Đăng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và xây dựng The SANG, mong muốn sẽ biến The Sang invitational 2021 trở thành một giải golf thường niên.