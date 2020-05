Hoa hậu H’Hen Niê 'quẩy tưng' ở giải xe đạp truyền hình TP.HCM

H’Hen Niê là khách mời quen thuộc của giải xe đạp truyền hình TP.HCM. Có mặt tại đường đua ở Tam Kỳ hôm nay, hoa hậu cổ vũ rất nhiệt tình cho các tay đua.

“Tôi được biết hôm qua có một số tay đua không may gặp tai nạn nên cầu chúc cho các tay đua được bình an, an toàn để đạt thành tích như ý muốn, cống hiến cho người hâm mộ những màn thi đấu hay”, H’Hen Niê chia sẻ.

Hoa hậu H’Hen Niê được ưu ái rung chuông báo hiệu cho các tay đua cạnh vòng nước rút, cô không may bị trầy tay phải nhờ nhân viên y tế băng lại nhưng vẫn “quẩy”hào hứng và lên trao danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc Nguyễn Hướng (Bike Life Đồng Nai).

Ở chặng đua này, tay đua Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) giành chiến thắng nhưng không làm thay đổi các danh hiệu khi áo vàng, áo xanh vẫn trong tay Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), Tập đoàn Lộc trời giữ ngôi nhất đồng đội.

